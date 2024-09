Ce chat "danseur" a trouvé une méthode astucieuse pour faire savoir à sa maîtresse qu'il veut un câlin (vidéo)

Nos animaux de compagnie ne se servent pas que de leur voix pour communiquer et nous faire savoir certaines choses. Ils peuvent aussi compter sur les différents éléments de leur langage corporel, qu’ils adaptent et personnalisent d’ailleurs pour être sûrs de faire passer le message. Malgré son jeune âge, une chatte appelée Strawberry a développé sa propre posture destinée à obtenir les gratouilles dont elle raffole de la part de son humaine.

Lauren, alias « @laurenncats » sur TikTok, se décrit elle-même sur son compte de réseau social comme une « folle femme à chats ». Grande amoureuse des félins, elle est, en effet, propriétaire d’une joyeuse famille de minets dont elle présente régulièrement les aventures dans des vidéos toutes aussi adorables les unes que les autres.

La maisonnée comprend ainsi 3 chats adultes et autant de chatons. Les aînés sont un matou à la robe rousse répondant au nom de Cinnamon Roll, ainsi qu’un mâle et une femelle noirs appelés respectivement Marshmallow (Marshy pour les intimes) et Honey Bunny. Parmi les benjamins figure une jeune chatte tuxedo nommée Strawberry (Strawberry Shortcake de son nom complet).

La particularité de cette dernière, c’est qu’elle a une façon à la fois singulière et attendrissante d’attirer l’attention de sa maîtresse lorsqu’elle a envie de recevoir un câlin de sa part.

Le plus souvent, Strawberry se positionne sur un point le plus haut possible pour avoir la certitude que Lauren la remarque. Comme le réservoir de la chasse d’eau dans la vidéo ci-dessous que relaie PetHelpful. Elle se dresse ensuite sur ses pattes arrière et lève celles avant en l’air en exécutant des mouvements que l’on pourrait prendre pour une petite danse.

Il est difficile de dire non face à une attitude aussi craquante. On imagine que sa propriétaire lui refuse rarement les câlins qu’elle réclame.

« Elle exprime ses besoins mieux que moi »

Derrière elle, Cinnamon Roll observe attentivement sa jeune congénère, mais apparemment, il n’a pas encore jugé bon d’adopter cette stratégie pour obtenir ce qu’il souhaite. Peut-être finira-t-il par comprendre qu’il s’agit d’une méthode infaillible.



@laurenncats / TikTok

Les internautes, eux, sont conquis par la « danse du câlin » de Strawberry. « C'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue », a ainsi commenté avocados_aart. « Elle exprime ses besoins mieux que moi », a réagi, pour sa part, ara. Quant ashitlyn, elle dit en avoir « les larmes aux yeux. Mon amour pour les chats tuxedo transcende tout. [Strawberry] a les pattes les plus mignonnes que j’ai jamais vues ».