Ce chat ayant un coeur sur le nez et déçu par une adoption ratée attend une famille pour toujours

Moo Moo a 2 cœurs ; un dans la poitrine et un autre sur le nez. Ce chat n’est donc jamais à court d’amour et ne demande qu’une chose, c’est de pouvoir en donner et en recevoir. Il en a plus que jamais besoin, lui qui a été ramené au refuge par ses adoptants.

Pour un animal issu d’un refuge, y revenir après avoir été adopté est évidemment une grande déception. Ce retour à la case départ est vécu comme un déchirement. C’est ce qu’a dû éprouver Moo Moo après avoir renoué malgré lui avec le box qu’il occupait avant son adoption. Son histoire est rapportée par Yahoo!.

Ce magnifique chat blanc à marques noires, dont une en forme de cœur sur le nez, a absolument tout pour plaire et rendre n’importe quelle famille heureuse. Pourtant la sienne a fini par se séparer de lui.



Animal Rescue Fund of the Hamptons, Inc. / Facebook

Mâle de 4 ans, il est revenu au refuge d’Animal Rescue Fund of the Hamptons, situé à East Hampton dans l’Etat de New York, après y avoir été adopté alors qu’il était chaton.

D’après la page Facebook de l’association, les propriétaires de Moo Moo avaient dit qu’il n’étaient plus en mesure de le garder, sans donner davantage d’explication.

Décrit comme étant un « doux et gentil garçon », Moo Moo a également « tendance à être assez vocal quand il cherche à attirer l’attention ». Par ailleurs, il adore recevoir des caresses et être porté. Il apprécie tout particulièrement les séances de brossage.

Moo Moo préfère dormir sous son panier

Toujours d’après l’équipe d’Animal Rescue Fund of the Hamptons, ce chat a quelques petites habitudes assez surprenantes. On apprend ainsi, via la publication Facebook faite quelques jours avant la Saint-Valentin, qu’il préfère dormir sous son panier plutôt que dessus.

Les bénévoles sont convaincus qu’il n’aura aucun mal à se réadapter à la vie à la maison. Cet animal a toutes les qualités pour devenir un membre à part entière de son futur foyer.

Le souvenir de son ancienne famille est certainement toujours présent dans son esprit, tout comme la tristesse qu’il a ressentie en en étant privé du jour en lendemain. Moo Moo trouvera néanmoins la force d’aller de l’avant s’il a la chance de se voir offrir un nouveau départ.