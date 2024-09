Blessé par balle, un chat âgé au nez qui coule obtient une seconde chance dans la vie grâce à une intervention chirurgicale

Pauvre Butler ! Non seulement il avait constamment le nez qui coule, mais en plus son maître venait de l’abandonner après un déménagement. Un examen vétérinaire avait même révélé que son histoire était encore plus déchirante : cet adorable chat de 10 ans avait en effet été blessé par balle il y a quelques temps. Grâce à une opération et à l’amour d’une nouvelle famille, la vie de ce gentil minou allait heureusement prendre le meilleur des tournants.

Quand son propriétaire a déménagé en avril dernier et qu’il ne pouvait plus s’occuper de lui, Butler s’est retrouvé au refuge de la Cats Protection de West Norfolk (Royaume-Uni). À l’époque, ce gentil minou noir et blanc âgé de 10 ans souffrait d'un nez qui coule, un désagrément somme toute assez banal qui cachait pourtant une bien triste histoire.

Une découverte déchirante

Lors de son premier contrôle vétérinaire au refuge, cet écoulement nasal laissait présager une grippe féline. Le pauvre Butler souffrait également d'une grave récession des gencives et de racines dentaires visibles.

© Cats Protection / Facebook

C’est en faisant des radiographies dentaires incluant la zone nasale que les vétérinaires ont fait une découverte inimaginable : une balle de pistolet à air comprimé était logée au-dessus d’une dent supérieure. Étant donné qu’il n’y avait aucun point d’entrée visible, la plaie avait cicatrisé depuis un certain temps et elle avait provoqué un écoulement nasal et une maladie des gencives chez le pauvre minou.

© Cats Protection / Facebook

Même si cette découverte est choquante, elle n’est pourtant pas si inhabituelle au Royaume-Uni. L’association Cats Protection a en effet rapporté que plus de 550 chats ont été abattus dans le pays avec un pistolet à air comprimé au cours des 5 dernières années.

Une opération libératrice

Environ 2 mois après son admission au refuge, Butler a donc subi une chirurgie complexe pour retirer la balle du pistolet à air comprimé et extraire 2 dents. Le minou a ensuite suivi un long traitement aux antibiotiques et aux analgésiques et grâce aux soins attentionnés de ses anges gardiens, il s’est parfaitement remis de son opération.

© Cats Protection

Sa guérison lui a même permis de révéler sa véritable personnalité. Aujourd’hui, Butler est un chat heureux et affectueux qui aime particulièrement se faire caresser le menton.

Comme le rapporte le Daily Star, l’histoire de cette boule de poils victime d’un coup de feu a indigné de nombreux amoureux des animaux qui ont été consternés que quelqu'un ait pu délibérément cibler un chat sans défense.

© Cats Protection

Heureusement, aujourd’hui Butler est sain et sauf et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule : il a aussi trouvé une famille pour la vie qui est déjà folle amoureuse de lui. La plus heureuse des issues pour cette histoire déchirante !