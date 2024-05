Après avoir déclenché un incendie par accident, un adorable chat aide sa maman à réparer les dégâts

Jingoudiao est un chat un peu maladroit… Alors qu’il jouait sur la cuisinière pendant l’absence de sa maîtresse, le matou a réussi sans le vouloir à mettre le feu à l’appartement. Heureusement sain et sauf après l’incendie, le minou était prêt à tout pour se faire pardonner.

Originaire de la province du Sichuan (Chine), Dandan coule des jours heureux auprès de son adorable chat Jingoudiao, un British Shorthair au pelage doré. Pourtant, le 4 avril dernier, la jeune femme a pensé avoir tout perdu, comme le rapporte le South China Morning Post. Alors qu’elle était sortie de chez elle pour jouer au mahjong, Dandan a reçu un coup de téléphone alarmant du personnel de gestion de son complexe immobilier : son mappartement était en feu.

Pyromane malgré lui

C’est en se précipitant sur les lieux que la jeune femme a découvert l’étendue des dégâts : tout le premier étage de son loft avait brûlé et les dommages s’élevaient à 100 000 yuans (près de 13 000 €).

Le plus important était néanmoins que son chat avait réchappé à l’incendie. Les pompiers ont en effet trouvé Jingoudiao caché dans une armoire à l’étage, couvert de cendres, mais sain et sauf.

Il s’est avéré que c’était lui le responsable bien involontaire de l’incendie. Durant l’absence de sa maîtresse, Jingoudiao s’était amusé dans la cuisine. Il avait alors marché accidentellement sur l’écran tactile de la cuisinière à induction et l’avait de ce fait allumé…

Un moyen de « compenser »

Dans les jours qui ont suivi le sinistre, Dandan a plaisanté à propos de son minou maladroit en disant qu’elle allait le faire « travailler pour rembourser sa dette ».

C’est de cette manière que Jingoudiao est apparu dans des sessions de diffusion en direct sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Dandan a d’ailleurs changé le nom de son compte Douyin en « chat le plus dur à cuire du Sichuan » et l’a fait apparaître avec une étiquette le qualifiant de « pyromane ».

La jeune femme enjouée a également demandé à un pompier de la région autonome ouïgoure du Xinjiang d’enseigner à Jingoudiao des conseils de sécurité incendie.

Cette réaction pleine d’humour et l’adorable bouille de Jingoudiao ont beaucoup amusé les internautes et ont attiré plus 8 millions de vues sur Douyin.

Dernièrement, Dandan a publié une lettre d’excuses en ligne, signée de son empreinte digitale et de l’empreinte de la patte de Jingoudiao. Elle a en effet estimé qu’elle était aussi à blâmer pour ne pas avoir coupé l’alimentation de la cuisinière avant de s’absenter. Elle a promis de prêter davantage attention à la sécurité incendie à l’avenir et elle a judicieusement exhorté les autres à faire de même.