Agréablement surpris par la complicité de leur chaton et leur vieux matou, ils reçoivent une vidéo qui explique tout

En adoptant une jeune chatte, une famille avait hâte de voir comment la cohabitation avec son chat sénior allait se dérouler. Les 2 félins se sont rapidement entendus à merveille. Si vite d’ailleurs que leurs propriétaires cherchaient une explication à cela et ont contacté l’ancienne famille d’accueil de la nouvelle venue dans l’espoir d’avoir une réponse.

Une jeune chatte et un chat âgé sont rapidement devenus inséparables, la benjamine étant tout de suite allée vers son aîné qui l’a accueillie à pattes ouvertes. Leur magnifique complicité est racontée dans une vidéo TikTok devenue virale en peu de temps. La séquence dont il est question, relayée par Parade Pets, permet aussi et surtout de comprendre pourquoi les 2 quadrupèdes sont si attachés l’un à l’autre.

Cette émouvante vidéo a été partagée le 1er juin sur le réseau social par l’utilisatrice « @potw_fam ». Elle et sa famille étaient très agréablement surprises en se rendant compte que Max, leur vieux chat, et Flora, jeune chatte qu’ils avaient récemment adoptée, devenaient très vite complices.



@potw_fam / TikTok

Elles se demandaient comment une telle alchimie pouvait opérer entre 2 chats qui ne se connaissaient que depuis une poignée de jours. Après avoir longuement creusé, @potw_fam a contacté l’ancienne famille d’accueil de Flora.

Une ressemblance frappante

En guise de réponse, cette dernière lui a envoyé une vidéo qui se passe de commentaire. Les images transmises par cette personne montrent la mère de Flora allaitant celle-ci quand elle était n’était encore qu’un tout petit chaton. On est alors frappé par l’extrême ressemblance entre la maman chat et Max. On aurait pu les prendre pour des jumeaux.



@potw_fam / TikTok

Pour @potw_fam, l’explication est là ; Flora aurait vu en Max un double de sa génitrice. Voilà pourquoi elle se sent si proche de lui.

Max, lui, ne s’est pas fait prier pour la prendre sous son aile. Il la traite comme sa petite sœur, agissant à son égard de manière protectrice, attentionnée et avec énormément de patience.

Voici la vidéo en question, totalisant des centaines de milliers de vues depuis sa publication sur TikTok :

