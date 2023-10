Affectée par la perte de son chat, une femme se voit "prescrire" l'adoption d'un autre félin par son médecin

Robin et son chaton Earlene sont inséparables. Elle et cette jeune chatte ne se connaissent pourtant que depuis peu. Leurs routes se sont croisées grâce à un médecin qui avait rapidement compris ce dont sa patience avait besoin de retrouver sa joie de vivre affectée par le deuil.

Une femme a retrouvé le moral et goût à la vie après avoir adopté un chaton en suivant les recommandations de son médecin, rapportait WHSV.

Robin Sipe habite Grottoes en Virginie (Etats-Unis). Il y a quelques années, elle commençait à se rendre chez le Dr Earl King, pneumologue à l’hôpital Sentara de Harrisonburg, pour un problème aux poumons.

Un seul être vous manque…

D’après elle, ce spécialiste lui avait « sauvé la vie à 3 reprises au moins ». Lors d’une consultation récente, il avait remarqué qu’elle était extrêmement triste. Quand il lui a demandé pourquoi, elle lui a expliqué qu’elle souffrait terriblement du décès de son chat.

Le Dr King lui a alors conseillé d’en adopter un autre. Il lui a même fourni un justificatif médical. « Je lui ai en fait écrit une ordonnance pour avoir un chat », raconte le médecin.



« Les chats et les chiens sont importants pour les patients pour leur bien-être, leur santé cardiovasculaire et pulmonaire », poursuit-il.

Robin Sipe n’a pas eu à attendre longtemps de rencontrer son nouvel ami félin. Ou plutôt amie féline. Alors qu’elle achetait des produits dans une ferme, elle est tombée sur un adorable chaton femelle à 3 pattes. L’un de ses membres présentait, en effet, une blessure grave survenue peu après sa naissance.



L’amour au premier regard

Entre la jeune chatte et la dame endeuillée, la rencontre a donné lieu à un véritable coup de foudre. Elle a tout de suite décidé de l’adopter et l’a appelée Earlene.

La petite Earlene est arrivée à point nommé pour son adoptante, qui avait de plus en plus de mal à supporter la solitude et le vide laissé par son défunt chat. « Je vis ici seule et [Earlene] me tient compagnie. Elle aime jouer, j'aime jouer. Nous nous faisons du bien. Nous nous aimons. Nous nous respectons », dit-elle.

Robin Sipe fait également part de sa reconnaissance envers son médecin, qui « a fait preuve de compassion et de bienveillance. Il a est allé au-delà de sa fonction pour moi. J'espère que tout le monde pourra avoir un médecin comme le Dr King dans sa vie ».