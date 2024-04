Abreuvoirs intelligents et friandises hydratantes, découvrez les solutions Catit pour inciter votre chat à boire à l'approche des beaux jours

Le manque d’hydratation chez le chat est une problématique à laquelle bon nombre de propriétaires de félins font face. Nos matous et minets sont des petits buveurs, c’est bien connu. Tous ne consomment pas forcément les 40 à 60 ml d’eau par kilo et par jour recommandés pour être en bonne santé. Ce qui a des conséquences notamment sur le plan rénal, surtout en ce qui concerne les chats séniors qui sont 1 sur 3 à être atteints de la MRC (maladie rénale chronique). Cette dernière est d’ailleurs la première cause de mortalité chez nos compagnons à vibrisses.

Comment inciter son chat à boire suffisamment d’eau, sachant que l’on s’approche des beaux jours et la montée des températures ? Comment faire en sorte que cette eau soit pure, saine et renouvelée régulièrement ? Car, rappelons-le, ces animaux sont particulièrement sensibles à la qualité et au goût de leur eau.

Catit répond à ces questions que se pose tout propriétaire félin soucieux du bien-être de son compagnon en proposant plusieurs gammes de fontaines à eau et d’abreuvoirs adaptés aux besoins d’hydratation de chaque chat, mais également des friandises hydratantes.

Des accessoires d’hydratation malins offrant une eau pure à votre chat

Les fontaines à eau et abreuvoirs pour chat de la marque Catit ne se contentent pas d’afficher un design léché. Ces accessoires mettent aussi au service de la santé de votre animal une filtration à triple action et plusieurs réglages de débit. Tout y est mis en œuvre pour inciter votre chat à se désaltérer fréquemment.

Sur l’abreuvoir intelligent Catit PIXI, l’eau est clarifiée naturellement grâce à la lumière UVC, et ce, automatiquement toutes les 7 heures. Ce procédé est associé au filtre à triple action pour éliminer efficacement les odeurs et les impuretés, ainsi que pour adoucir l’eau en en réduisant les teneurs en magnésium et calcium. Par ailleurs, ce modèle vous offre la possibilité de contrôler ses fonctionnalités à distance via smartphone, comme la minuterie et le déclenchement du processus de clarification UVC.

La Fontaine à fleur Catit se caractérise, quant à elle, par son design pratique (compact, ergonomique) et attrayant, ainsi que son débit d’eau réglable qui encourageront votre chat à venir y boire régulièrement. Son système de filtration continue à triple action garantit une qualité et une pureté d’eau optimales.

Enfin, l’abreuvoir Catit PIXI ne manquera pas de vous plaire, tant par son aspect que son utilité. Proposé en 4 versions de couleurs (bleu, vert, rose et blanc), ainsi qu’une déclinaison avec un dessus en acier inoxydable, cet accessoire offre plusieurs réglages de débit et une filtration à triple action.

Des friandises pour l’aider à s’hydrater tout en lui faisant plaisir

L’hydratation de votre chat passe aussi par ce qu’il mange. Les friandises proposées par Catit permettent à votre ami félin de compléter ses apports en eau tout en éprouvant du plaisir.

Ce sont les Catit Creamy Superfoods, ou Catit Creamy avec superaliments, des friandises à lécher et exclusivement constituées d’ingrédients frais. Ainsi, le Catit Creamy saveur Thon à la Noix de Coco & Wakame affiche un taux d’humidité impressionnant de 82,7%.

Comment servir ces friandises à votre chat ? Vous pourrez les congeler pour en faire des tubes glacés qui le rafraîchiront, surtout l’été. Vous pourrez également les incorporer à ses croquettes en guise de nappage. Vous avez un médicament à lui donner ? L’opération sera bien plus simple en le mélangeant à un Catit Creamy Superfood. Autre possibilité : déposer la friandise sur un tapis de léchage, ce qui le stimulera et l’occupera tout en contribuant à son hydratation.

Retrouvez l’ensemble des produits et plus d’informations sur catit.fr.