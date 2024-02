Abandonnée dans un sac, cette chatte obèse et mal en point se métamorphose avec l’aide de ses bienfaiteurs

Quand Big Bertha a été secourue, elle ne pouvait même pas se laver convenablement à cause de son obésité. Son pelage emmêlé rajoutait du poids sur son corps déjà lourd à porter. Mais cette vie pénible a changé quand des bons Samaritains l’ont récupérée, l’ont toilettée, puis l’ont mise au régime.

Emma Finnimore, responsable de la chatterie au refuge RSPCA de Birmingham (Royaume-Uni), se souvenait de Big Bertha comme du « plus gros chat » qu’elle n’ait jamais vu en 22 ans de carrière, et pour cause. La féline pesait 11,8 kilos à son arrivée, soit le triple de ses congénères. Un régime était nécessaire pour lui donner une chance d’avoir une vie meilleure.

La pauvre a été retrouvée dans un sac, mentionnait Wales Online. 2 choses ont rapidement frappé aux yeux de ses sauveteurs : son poids et sa fourrure. Cette dernière était longue, emmêlée et sale, formant des amas de nœuds sur l’ensemble de son corps. Un vétérinaire s’est chargé de la tondre, ce qui lui a retiré près de 300 grammes.

Des adaptations nécessaires

Évidemment, ces quelques poils en moins ne changeaient en rien son surpoids. Lequel représentait un handicap au quotidien pour la femelle : « Elle était si grosse qu’elle était incapable de se toiletter » affirmait Emma. Un box a dû être aménagé spécialement pour elle, car elle ne passait pas les chatières présentes dans le coin des félins.

Difficile de savoir comment la chatte a pu en arriver là, sachant qu’elle était encore jeune. Emma suppose qu’elle a reçu de la nourriture en abondance de la part de ses anciens détenteurs. Quoi qu'il en soit, pour sa santé et son bien-être, il était temps de mettre un terme à cette situation.

© RSPCA

Un nouveau départ

Big Bertha a été placée en famille d’accueil, où elle a entamé un régime alimentaire pour retrouver la forme. En 4 mois seulement, elle a perdu un tiers de sa graisse : « Le poids a progressivement diminué et elle a déjà perdu un poids incroyable de 3,82 kg » précisait Emma. Il s’agit d’une petite victoire très encourageante pour la suite : « Il lui reste encore un peu de chemin à parcourir, mais elle y arrivera et sera bientôt prête à trouver un nouveau foyer » concluait la bienfaitrice, confiante pour sa protégée.

© RSPCA