Abandonné à la naissance, ce chaton déterminé à survivre devient une véritable source d’inspiration pour sa famille d'accueil touchée par le cancer

Seule survivante de sa portée, Rocky le chaton a dû se battre pour rester en vie par la suite, vu qu’elle était privée de sa mère. Sa famille d’accueil n’a épargné aucun effort pour l’aider à grandir dans les meilleures conditions. Elle leur a d’ailleurs rendu la pareille en les réconfortant alors qu’ils traversaient une dure épreuve.

Une habitante de Las Vegas avait découvert, dans sa propriété, un chaton nouveau-né livré à lui-même. Quelques mètres plus loin se trouvaient les autres petits de sa portée, mais malheureusement, ils étaient tous décédés. Il n’y avait pas de mère dans les parages. Il fallait secourir le petit félin orphelin au plus vite.

Nikki Martinez, bénévole qui accueille régulièrement des chats en difficulté avec son mari depuis une décennie, a tout de suite accepté de prendre ce chaton femelle en charge quand elle l’a su. La jeune chatte, qu’ils ont appelée Rocky, arrivait chez le couple alors qu’il vivait une période difficile. L’époux de Nikki venait, en effet, d’apprendre qu’il était atteint d’un cancer. Malgré cela, tous 2 se sont relayés jour et nuit pour la nourrir.

A l’âge de 3 semaines, elle commençait déjà à s’intéresser à ses jouets. Par sa seule présence, Rocky apportait énormément de réconfort à Nikki et son mari. Quand ce dernier s’est fait opérer, elle permettait à sa femme de garder le moral. Heureusement, l’intervention s’est très bien déroulée et, dès sa sortie de l’hôpital, l’homme s’est immédiatement remis à donner le biberon à Rocky.

Le chaton et son papa de substitution se sont tous les 2 battus pour s’accrocher à la vie. Décrite comme « extrêmement indépendante » par Nikki, bien qu’elle ait été nourrie au biberon, Rocky « est très précieuse et a véritablement été un cadeau pour [son] mari », confie-t-elle à Love Meow.

Quelques semaines plus tard, le couple a trouvé une famille d’adoption pour l’adorable félin. Rocky va découvrir sa future maison et commencer sa nouvelle vie la semaine prochaine. Nikki et son mari peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli. Leur petite protégée aussi, d’ailleurs…

