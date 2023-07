A la rencontre de Jake, un chat Bengal pour qui on a transformé une simple terrasse en paradis félin (vidéo)

La mode du « catio » a le vent en poupe. Qu’est-ce qu’un catio, justement ? Il s’agit tout simplement d’un patio pour chat. Le terme résulte d’ailleurs de la contraction des mots cat et patio.

C’est un espace extérieur aménagé de manière à fournir aux chats qui l’occupent tout le confort, la sécurité et l’activité dont ils ont besoin. Les félins peuvent ainsi profiter de ces installations et de l’air frais sans avoir à sortir de la maison ni se mettre en danger.

De plus en plus de propriétaires de chats s’évertuent à créer des catios qui sortent des sentiers battus. Ils y installent toutes sortes d’équipements confortables et ludiques, et tout y est prévu pour que le bien-être de l’animal soit assuré.

Le catio de Jake, un chat de race Bengal, est clairement dans une catégorie à part. Son « petit » coin paradisiaque est tout bonnement superbe, luxueux.

Il est présenté dans une vidéo postée sur le compte TikTok consacré à cet adorable minet, « @jake.the.bengal », qui est suivi par plus de 250 000 abonnés. Mise en ligne le 21 juillet et relayée par PetHelpful, la séquence en question est rapidement devenue virale sur le réseau social, totalisant des centaines de milliers de vues.



@jake.the.bengal / TikTok

« Le Paradis pour chats »

On y découvre donc ce catio très haut de gamme, avec sa multitude de couchages et de hamacs, tous plus jolis et douillets les uns que les autres. Jake peut aussi utiliser des passerelles, des plateformes, des niches et une fontaine remplie de galets, le tout magnifiquement garni de végétation.

Cet endroit est véritablement parfait pour permettre au chat de se détendre et de rester actif. Jake a beaucoup de chance. Les nombreux internautes ayant commenté la vidéo sont d’accord.

« Je veux me réincarner en votre chat », a ainsi écrit l’un d’eux. « Wouah ! Le Paradis pour chats », s’est exprimé un autre. Même son de cloche du côté d’un 3e utilisateur, pour qui ce catio est « le Paradis sur Terre ».