Cet été, gardez votre chat hydraté grâce aux fontaines à eau innovantes et stylées proposées par Catit

Comme vous avez pu le constater, le thermomètre s’enflamme régulièrement ces dernières années, au grand dam de nos amis félins. À l’instar de nous autres humains, les chats souffrent des périodes de canicule, raison pour laquelle il convient d’en prendre soin et de les aider à supporter ces vagues de chaleur intense. Il y va de leur bien-être et de leur santé ! Sensible à cette problématique, la marque Catit propose une solution innovante pour faciliter l’hydratation de nos moustachus préférés : la fontaine à eau.