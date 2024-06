À la recherche de Mathilda, une chatte repérée sur le toit d’une maison avec 2 chatons dans la gueule

Une maman chat était à la recherche d’un endroit sécuritaire pour prendre soin de ses petits. Elle s’est alors hissée sur le toit d’une maison et a été repérée par un résident. Lequel a alors pensé qu’elle n’était pas en sécurité et a contacté un organisme de sauvetage.

Karina, une sauveteuse d’animaux expérimentée, a joué au chat et à la souris avec une féline très protectrice envers sa progéniture. La maman, nommée Mathilda, ne faisait pas confiance aux humains jusqu’à ce qu’elle comprenne que sa bienfaitrice ne lui voulait aucun mal.

Mathilda a été aperçue pour la première fois sur le toit plat d’une maison, précisait Love Meow. Elle portait 2 chatons dans sa gueule et était certainement à la recherche de l’emplacement idéal pour les mettre à l’abri. En la voyant ainsi, un voisin s’est inquiété pour elle et ses petits. Il a contacté Karina afin d’obtenir de l’aide et la sauveteuse s’est rendue sur place.

@fosterkittens_be / Instagram

Une mère protectrice

En arrivant sur les lieux, la bonne Samaritaine a remarqué que la chatte s’était déplacée. Elle l’a finalement repérée cachée dans un petit coin étroit entre un mur et un abri de jardin, mais n’a pas tout de suite localisé ses chatons. Ce sont leurs cris qui les ont trahis et ont permis à la sauveteuse de les retrouver.

Celle-ci a installé un piège non agressif et est parvenue à capturer la maman. Elle a récupéré les nouveau-nés et tous sont allés chez elle pour 2 semaines avant de rejoindre le domicile d’Anne, une autre bénévole. Celle-ci a remarqué que la maman était toujours très anxieuse et qu’elle ne s’occupait pas de ses petits. Elle lui a donc préparé un petit coin rassurant avec de la nourriture et la féline s’est détendue, accueillant de nouveau ses chatons contre elle.

Une douce personnalité

Mathilda ne laissait pas Anne approcher ses chatons, mais cette dernière ne lui en tenait pas rigueur puisqu’elle agissait comme une maman protectrice. Elle suivait de loin les déplacements constants de la famille, qui tantôt s’installait sur l’arbre à chat, tantôt sur le canapé.

En laissant suffisamment de temps et d’espace à la chatte pour prendre ses marques, Anne a progressivement gagné sa confiance. La féline s’est sentie de plus en plus à l’aise à ses côtés, allant même jusqu’à lui réclamer des câlins. Aujourd’hui, elle se sent comme chez elle dans le logement, tout comme ses chatons. Lesquels grandissent vite et seront bientôt suffisamment âgés pour rejoindre leur maison définitive.