2 chatons sauvages et inséparables se socialisent en famille d’accueil : « un changement radical en quelques semaines »

Mason (le roux) et Misty (la grise) ont été repérés par des riverains au sein d’une colonie de chats sauvages à Burlington, dans l’État de Caroline du Nord aux États-Unis.

Les bébés n’avaient que 4 semaines et ne pesaient respectivement que 400 et 500 grammes.

Mason et Misty étaient donc tout juste sevrés et avaient besoin d’aide.

L’organisation locale de sauvetage animalier Sparkle Cat Rescue les a par conséquent récupérés, non sans mal malgré leur jeune âge, et les a confiés Angelina, famille d’accueil avertie.

Un long chemin vers la socialisation

Manifestement, le duo n’avait jamais connu la vie de chat d’intérieur et était terrifié par les humains.

Angelina leur a donc donné du temps en les plaçant dans un endroit calme de sa maison. La jeune femme a tout de suite remarqué qu’un lien très fort unissait les 2 félins. Ils se blottissaient toujours l’un contre l’autre pour se rassurer.

Mason était le plus chétif, mais faisait une confiance aveugle à sa sœur qui lui a montré le chemin à suivre.

En parallèle, la nourriture saine à volonté leur a permis de reprendre du poil de la bête.

« Misty est la plus courageuse et va beaucoup plus vite vers quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mason recule un peu et regarde Misty pour prendre exemple », a confirmé Angelina à Love Meow.

Doucement, mais sûrement, le chaton roux a surmonté son anxiété grâce à sa sœur. Si bien que la fratrie a petit à petit adopté sa mère de substitution.

Désormais, les 2 bébés autrefois sauvages sont de vrais pots de colle. Ils déambulent dans toute la maison en quête de bêtises à réaliser ou de câlins.

Ils se sont également parfaitement socialisés auprès de leurs congénères plus âgés. Ils sont donc prêts à partir pour de nouvelles aventures.

Angelina, qui s’est fortement attachée à ses petits protégés, souhaite profondément qu’ils trouvent une seule et même maison pour avoir la chance de vivre ensemble pour toujours.