13 ans après la disparition de son chat, une femme est médusée face à la photo d’un félin familier

Mona a quitté sa maison écossaise en 2011 pour ne plus jamais rentrer. Sa maîtresse, Susan Manson, s’est fait une raison en comprenant que l’animal ne reviendrait plus. Elle a d’ailleurs pensé qu’il était décédé et n’envisageait plus la possibilité de le retrouver. Pourtant, la vie réserve parfois de belles surprises quand on s’y attend le moins.

Susan a longtemps cherché son chat après sa disparition. Elle a d’abord pensé qu’il s’était égaré et qu’elle finirait par le retrouver. Mais quand les semaines, puis les mois et enfin les années sont passées, l’espoir de le revoir un jour s’est envolé. Sa propriétaire a finalement déménagé en Angleterre, rapportait Shetland News, ce qui a mis fin aux recherches.

© Susan Manson

Une drôle de coïncidence

Susan est partie avec l’idée que Mona était décédée. Malgré la tristesse de cette hypothèse, la femme a dû reprendre le cours de sa vie sans sa boule de poils et plusieurs années se sont écoulées. Après plus d’une décennie, elle est rentrée aux Shetland avec sa famille et s’est installée là-bas. En parcourant les groupes Facebook locaux, elle est tombée sur une photo qui l’a bouleversée.

Un chat ressemblant trait pour trait à Mona fouillait les poubelles à proximité de son ancienne maison. Puisque la féline avait disparu depuis 13 ans, Susan a écarté l’idée qu’il pourrait s’agir d’elle. Mais elle a tout de même regardé la photo à plusieurs reprises, choquée par la ressemblance avec sa chatte.

© Dave Donaldson

Un retour inespéré

En partageant une photo de Mona à sa communauté, elle a compris qu’il pouvait s’agir de Mona malgré le caractère invraisemblable de cette découverte, car tout le monde était du même avis qu’elle. Elle est donc allée à la rencontre du chat et l’a capturé à l’aide d’un piège prêté par l’association SPCA. Elle était convaincue qu’il s’agissait bel et bien de sa féline, laquelle n’avait malheureusement pas été pucée à l’époque, ce qui ne permettait pas d’en être sûre à 100 %.

Toutefois, Susan a ramené l’animal chez elle et l’a intégré à sa nouvelle maison. Mona, désormais âgée de 16 ans, réapprend à vivre aux côtés de sa maîtresse aimante ainsi que du reste de la famille. Susan est toujours stupéfaite par ces retrouvailles : « C'est un peu surréaliste, pour être honnête », a-t-elle confié.

A lire aussi : Un chaton chaton aveugle sauvé de l'abandon, trouve un ami fidèle et une nouvelle vie pleine d’espoir dans sa famille d’accueil