« Ils étaient en très mauvais état… », 2 lapins en souffrance sont abandonnés près d’une poubelle avant de rencontrer une héroïne du quotidien (vidéo)

Bunny et Clyde, 2 adorables petits lapins, avaient été jetés à côté d’une benne à ordures comme de simples déchets. Après une vie de négligences, les 2 boules de poils n’avaient plus qu’un espoir : qu’une âme bienveillante croise leur chemin...

À Athènes, en Grèce, Tolo est une sauveteuse au grand cœur. Chats, chiens, lapins… rien n’échappe à son regard attentif lorsqu’il s’agit de venir en aide aux animaux abandonnés. Bénévole au sein d’une association de protection animale, elle consacre son temps et son énergie à offrir une seconde chance à ceux que la vie a malmenés.

Il y a quelques mois, un détail inhabituel près de la benne à ordures devant chez elle a tout de suite attiré son attention : des cages abandonnées, posées là sans ménagement, avec à l’intérieur, 2 lapins livrés à eux-mêmes.

Négligés depuis toujours

Dès le premier regard, Tolo a su que quelque chose n’allait pas. « Ils étaient en très mauvais état quand je les ai trouvés », a-t-elle expliqué à The Dodo. « Leurs dents et leurs ongles étaient excessivement longs et douloureux. »

Tolo a vite compris que les 2 boules de poils avaient sans doute passé toute leur vie enfermées dans ces petites cages. Une négligence tristement courante lorsqu’il s’agit des lapins.

« C’est tellement triste de penser que beaucoup de gens traitent les lapins comme de simples jouets pour leurs enfants ou comme une source de divertissement éphémère », a écrit la sauveteuse sur Instagram. « Une fois adultes, ces animaux sont souvent abandonnés, laissés à leur sort et livrés à eux-mêmes. »

La découverte d’un nouveau monde

Bien qu’habituée à s’occuper de chiens et de chats au refuge Takis, Tolo n’a pas hésité à venir en aide aux 2 petits lapins. Elle les a baptisés Bunny et Clyde, les a conduits chez le vétérinaire, puis les a accueillis chez elle. À leur arrivée, encore terrifiés, ils ont alors découvert un tout nouveau monde.

© @tolospets / Instagram

« Leur système nerveux était tellement habitué à ces petits enclos que le monde extérieur n'avait tout simplement aucun sens pour eux », a déclaré Tolo.

Au début, Bunny et Clyde se cachaient sans cesse, encore marqués par leur passé. Puis, jour après jour, ils ont compris qu’ils étaient enfin en sécurité. Clyde a été le premier à accorder sa confiance et à se laisser caresser — un moment qui a tout changé.

Très vite, les 2 lapinous ont commencé à gambader joyeusement dans la maison, s’entendant même à merveille avec le chien de Tolo et ses chats en famille d’accueil.

Même si, au fil des mois, elle s’est profondément attachée à eux, Tolo garde un objectif clair : leur trouver une famille pour la vie, prête à les aimer et à leur offrir une existence sans cage. Une mission qu’elle remplira parfaitement à n’en point douter !