20 photos de hamsters qui sont de véritables bouilles d'amour

Les hamsters sont d'adorables petites boules de poils, qui font le bonheur de leurs proches au quotidien. Voici une sélection de photos mettant en avant leur charme naturel.

« Tout ce qui est petit est mignon », nous révèle le dicton populaire. Cette affirmation prend tout son sens lorsque l'on contemple des hamsters. Ces mini créatures arborent non seulement une fourrure soyeuse, mais aussi de mignonnes joues bien rondes.

Bien que vous mourrez d'envie de les prendre dans vos mains, il convient de rappeler que les hamsters sont fragiles. En plus de les manipuler avec précaution et délicatesse, il est nécessaire de respecter leurs rythmes biologiques, notamment leurs périodes de sommeil et de repas. En satisfaisant tous leurs besoins et en les aimant profondément, vous ferez de ces rongeurs des animaux heureux !

Voici 20 photos de hamsters qui sont de véritables bouilles d'amour...

1. Le hamster est tellement petit qu'il tient dans la paume d'une main

2. Ce rongeur peut se faufiler dans les endroits les plus étroits. Celui-ci a trouvé la cachette idéale pour grignoter son en-cas en toute tranquillité !

3. Il est doté de petites pattes avec lesquelles il parfait sa toilette

4. Ses abajoues rondelettes lui permettent de collecter, d'accumuler et de transporter de la nourriture

5. Cette fine bouche regrette d'ailleurs de ne pas avoir stocké assez de friandises pour satisfaire sa gourmandise !

6. Après avoir savouré un délicieux repas, ils se sont endormis l'un contre l'autre

7. Ces 2 rongeurs aiment tout partager ensemble également !

8. Ce couple a déniché le nid douillet parfait pour faire des siestes en amoureux

9. Ce hamster préfère se lover contre son humaine préférée

10. Quant à ce dernier, il s'est donné pour mission de vérifier que les devoirs sont bien faits

11. Le hamster est un animal vif et curieux...

12. ... Qui aime se dégourdir les pattes et partir à l'aventure

13. Il a besoin de nombreux accessoires pour satisfaire ses besoins, notamment se dépenser physiquement

14. Et qui dit rongeur, dit besoin de ronger. Rien de tel que des branches, notamment de noisetier

15. Une litière de qualité est nécessaire, comme le chanvre, le maïs, le lin ou encore la cellulose

16. Ce gros dormeur a d'ailleurs décidé de s'y plonger entièrement pour profiter d'une bonne sieste

17. Ce rongeur attend patiemment de recevoir une petite douceur

18. Nous en revenons au fameux dicton : « Tout ce qui est petit est mignon »

19. Le hamster offre une agréable compagnie

20. Sociables et affectueux, les hamsters sont de véritables bouilles d'amour