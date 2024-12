Une vétérinaire redonne la vie à un Husky après lui avoir administré un massage cardiaque sur le parking

Il y a plusieurs mois, Susana Jauregui, vétérinaire, vivait l’un des moments les plus intenses de sa carrière. Une femme s’est mise à hurler sur le parking de sa clinique, car son chien venait de faire un arrêt cardiaque. La spécialiste a tenté de réanimer l’animal pendant de longues minutes jusqu’à ce qu’un miracle se produise.

Susana Jauregui, vétérinaire au sein de la clinique Vets Now à Hull (Royaume-Uni), a sauvé de nombreuses boules de poils au cours de sa carrière. L’une d’elles, une femelle Husky nommée Heidi, avait même déjà rendu son dernier souffle, mais l’experte est parvenue à la réanimer. Un sauvetage admirable raconté sur le blog de la clinique.

Tout a commencé chez Rachel Armstrong, propriétaire du quadrupède. Cette dernière vaquait à ses occupations quand la chienne de 12 ans s’est effondrée sur le sol, « essoufflée et incapable de bouger ». Elle a alors eu le réflexe de la conduire immédiatement chez son vétérinaire, qui se trouvait à 10 minutes de son domicile.

Une situation dramatique

Heidi respirait toujours jusqu’à ce que la voiture arrive sur le parking de Vets Now. Son cœur s’est arrêté de battre, ce qui a plongé sa maîtresse dans une profonde détresse. Celle-ci s’est mise à crier à l’aide, impuissante. Susana Jauregui s’est précipitée en dehors de la clinique pour prendre en charge la chienne. Elle a commencé à lui faire un massage qui n’a pas fonctionné au départ.

Toutefois, la vétérinaire a décidé de ne pas abandonner et, après plusieurs impulsions, a observé un battement de cœur. Heidi devait être hospitalisée sans délai pour être maintenue en vie. Elle a reçu de l’air à l’aide d’une sonde et, par miracle, a recommencé à respirer normalement. Son état de santé était toujours critique, mais sa maîtresse a repris espoir.

Une chienne miraculée

Susana Jauregui et son équipe sont restées aux côtés de l’animal pour lui administrer les soins nécessaires. Des examens ont démontré qu’une hypocalcémie, manque de calcium, était à l’origine de ses problèmes médicaux. Lesquels se sont finalement résorbés au fil des jours. Après un certain temps, Heidi a pu rentrer à la maison et retrouver les siens.

Sa propriétaire n’oubliera jamais ce moment terrible, tout comme Susana : « Nous sommes ravis qu’Heidi se soit complètement remise de son calvaire. Ce fut l’un des jours les plus dramatiques de ma carrière et je ne suis pas prête de l’oublier », affirmait cette dernière.