Une passante sauve un chien en direct à la télévision sur une plage envahie par l'écume de mer en Australie

Alors qu’une équipe de journalistes filmait une plage complètement envahie par l’écume, une famille retrouvait et sauvait sa chienne qui s’y était perdue. L’animal et sain et sauf. Plusieurs personnes avaient participé aux recherches.

L’Australie fait actuellement face à des conditions météorologiques difficiles. Des phénomènes cycloniques s’abattent sur de nombreuses régions du pays, s’accompagnant de pluies torrentielles et de vents violents. Les Etats de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland sont sévèrement touchés.

Des zones littorales sont érodées et des plages entières dévastées. Byron Bay, l’une des destinations balnéaires les plus prisées de la Gold Coast, a été en grande partie engloutie.

Certains secteurs côtiers sont envahis par l’écume de mer, comme cela a été le cas dans l’Est australien. C’est justement là qu’une chienne a été retrouvée et secourue par miracle, comme le rapporte le journal Independent.

Le canidé en question, répondant au nom de Hazel, s’était perdu au milieu de la dense et haute écume qui s’accumulait sur la plage.

Ses propriétaires se sont mis à la chercher partout, tout comme des personnes qui se trouvaient sur les lieux à ce moment-là. Une équipe de journalistes de télévision était également présente à cet endroit et c’est cette dernière qui a filmé la scène du sauvetage.

Tout le monde criait le nom de la chienne et scrutait la zone dans l’espoir de la localiser. Un garçon a fini par la retrouver et l’a aussitôt remise à sa maîtresse. Soulagée, cette dernière l’a prise dans ses bras et l’a ramenée à la maison, en sécurité et au sec.

Voici la vidéo où l'on voit Hazel secourue :

A lire aussi : Perdu et abandonné, un chien attend depuis deux semaines le retour de son maître sur le quai de la gare !