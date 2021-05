Une mère d'accueil pleure pendant 4 jours à l'idée de se séparer d'un chien, mais sa vie change à tout jamais lorsqu'elle tente d'appeler l'adoptant (vidéo)

Même si elle était heureuse pour lui, une jeune femme n’arrêtait pas de pleurer à l’idée de se séparer du chien dont elle s’occupait depuis des mois pour le préparer à l’adoption. Quand le grand jour est arrivé et que l’animal était censé rencontrer son nouveau propriétaire, ce dernier ne s’est pas présenté.

Les familles d’accueil font un travail remarquable et précieux. Elles prennent en charge les animaux des refuges, des rues ou abandonnés. Elles en prennent soin, participent à leur éducation, leur apprennent ou réapprennent la vie à la maison, pour les préparer à être adoptés.

Inévitablement, au fil des jours, semaines ou mois qu’ils passent ensemble, des liens se créent entre les chiens et leurs familles provisoires. Quand ces dernières apprennent qu’un adoptant a été trouvé, elles sont évidemment ravies pour les canidés, mais aussi tristes de les voir partir.

C’est précisément ce qu’a ressenti Nicki Clawson, dont l’histoire est rapportée par Animal Channel. Elle est mère d’accueil pour une association et avait déjà hébergé d’autres chiens avant Cookie, mais avec ce Boxer, la relation était encore plus forte.

L’organisation lui a annoncé qu’une famille venait d’être trouvée pour Cookie et que son futur maître allait venir le chercher 4 jours plus tard. 4 jours pendant lesquels la jeune femme a pleuré.

Des larmes de tristesse à celles du bonheur

Ce qu’elle ignorait, c’est qu’il s’agissait d’un faux rendez-vous organisé par son mari Tim, la coordinatrice des adoptions Jessica et plusieurs autres amis. Ils savaient que Nicki et Cookie étaient faits l’un pour l’autre et qu’il ne fallait pas les séparer. Le Boxer n’aurait pas eu meilleure maîtresse, ou plutôt maman.

Le jour J, Nicki et Cookie se sont présentés à l’heure et à l’endroit convenu. La personne censée adopter le chien avait du retard. Beaucoup de retard. La bénévole a alors ouvert le dossier de l’adoptant pour prendre son numéro de téléphone et l’appeler, mais à sa grande surprise, le numéro inscrit dans la fiche était le sien.

Elle en a alors demandé la raison à Jessica, qui lui a répondu que c’était bien le numéro de la nouvelle propriétaire de Cookie. Quand Niki a compris, elle s’est effondrée en larmes. Des larmes de joie bien évidemment. Elle est officiellement devenue la maîtresse de son chien adoré.

L’émouvante scène a été filmée. Voici la vidéo :

A lire aussi : Une famille apporte son aide à une chienne très mal en point, après l’avoir vue se faire éjecter d’une voiture