Une femme découvre le sosie de son chien dans un refuge et prend une grande décision (vidéo)

Danielle Geffel est l’heureuse maîtresse de Barkley : un Petit Basset Griffon vendéen qu’elle a adopté il y a 11 ans. À l’époque, le chien avait été retrouvé dans la rue par un policier, avant d’être confié à sa bienfaitrice.

Une source de joie inépuisable

« Il n’avait pas de puce électronique, n’était pas castré, ne connaissait pas les ordres et n’était pas propre, mais c’était le chien le plus heureux que nous ayons jamais rencontré », raconte Danielle à The Dodo.

@otmdanielle / TikTok

Depuis son arrivée, Barkley apporte énormément de joie à ses maîtres. « À tous ceux qui souhaitent adopter un chien, quelle que soit sa race : soyez patients, et vous serez récompensés », a ajouté Danielle.

Cette dernière a pris l’habitude de partager leur fabuleux quotidien sur TikTok, où elle est suivie par plus de 10 000 internautes. D’ailleurs, l’une de ses récentes vidéos est devenue virale sur le réseau social.

Un visage familier

Dernièrement, Danielle a appris qu’un chien se trouvait à la Maryland SPCA (refuge des États-Unis) et qu’il avait besoin d’être sauvé de toute urgence. La bonne samaritaine n’a pas hésité à sauter dans sa voiture - et ce pour plus d’une raison.

En effet, le refuge en question était débordé, mais c’est surtout la ressemblance frappante entre le chien et Barkley qui a poussé Danielle à agir. « Il pourrait être son frère. Je rêve d’avoir un deuxième Barkley », s’exprimait-elle sur TikTok.

Elle a appris que le toutou, nommé Charlie, avait été remis au refuge suite au divorce de ses propriétaires. Il était émotionnellement marqué par la perte de la seule famille qu’il ait jamais connue, et il souffrait de problèmes de santé.

En effet, Charlie passait la majeure partie de son temps enfermé dans une cage (environ 16 heures par jour). Son corps était couvert de croûtes et ses 2 oreilles étaient infectées. Heureusement, grâce à Danielle, son calvaire a enfin touché à sa fin.

2 sosies réunis

Charlie a rejoint son nouveau foyer quelques heures plus tard, et l’entente avec son congénère fut immédiate. « Il a besoin de beaucoup de travail et d'attention, mais il a tellement d'amour à donner que nous sommes très heureux de pouvoir faire cela pour lui », a déclaré Danielle.

Chaque jour, elle est frappée par la ressemblance entre ses 2 chiens. « Outre le fait qu'ils fassent exactement le même poids, ils ont tous les deux un pelage hirsute de couleur citron et blanc, un long corps et un long museau, des pattes avant retournées, et ils sont constamment en train de sourire et de remuer la queue. »

« Charlie est plus grand de quelques centimètres et ses oreilles sont plus petites que celles de Barkley, mais il est vraiment difficile de les différencier lorsqu'ils sont de dos. Ils agissent de la même façon, pourtant, ils n’ont aucun lien de parenté ! », a-t-elle ajouté.

Charlie, 2 ans, a aussi fait ressortir le chiot qui sommeillait en Barkley. « Nous étions un peu inquiets à l'idée que Charlie puisse être trop rude ou trop énergique pour Barkley, qui souffre d'arthrite, mais nous avions tort ! »

Danielle est admirative de leur nouvelle amitié. « Barkley nous a surpris de la meilleure façon qui soit avec son désir de courir et de jouer avec Charlie. Qu'ils s'amusent dans la cour, qu'ils tirent sur un jouet commun ou qu'ils se fassent des bisous, ils sont devenus de vrais amis. »

Aujourd’hui, Charlie et Barkley profitent de la compagnie l’un de l’autre lors de promenades en famille, de câlins dans le panier, de trajets en voiture ou de séances de jeux avec leur ami Corgi, Frankie. De nombreux projets fabuleux leur sont réservés pour l’avenir !