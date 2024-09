Une chienne survit miraculeusement à ses bourreaux après avoir reçu une balle dans la tête, une enquête est en cours

Louisa, une chienne de race Pitbull, est rentrée chez elle blessée après avoir disparu durant 2 jours. Une balle provenant d'une arme à feu était logée dans son cou. L’auteur de cette barbarie est activement recherché par les autorités compétentes, pendant que la chienne miraculée se remet de son calvaire.

Le 11 septembre dernier, Louisa s’est égarée de chez elle et ses proches l’ont activement recherchée. Ils ne pouvaient imaginer qu’elle était en train de vivre l’enfer quelque part. Ce n’est que le 13 septembre, quand elle a fait son retour à la maison aux environs de 20 heures, qu’ils ont compris qu’elle était tombée sur un individu dangereux.

Humane Law Enforcement

Elle a reçu une balle dans le crâne

Pendant sa cavale, la chienne a eu le malheur de rencontrer une personne violente qui n’a pas hésité à sortir son arme pour l’agresser. Quand elle est rentrée chez elle, ses propriétaires ont immédiatement remarqué une blessure entre ses yeux. Il s’agissait d’un trou qui ressemblait à un impact de balle.

Pour en avoir le cœur net, les propriétaires de Louisa l’ont tout de suite emmenée chez un vétérinaire. La radiographie effectuée sur les lieux a démontré qu’une balle avait bel et bien traversé son crâne pour venir se loger au niveau de son cou. Face à l’atrocité de la situation, l’association de protection pour animaux Humane Law Enforcement a été contactée.

Un rétablissement inespéré

Cette dernière a redirigé la famille vers un autre hôpital pour des examens plus complets. La chienne souffrait de plusieurs fractures au niveau du crâne et sa gorge était enflée à cause du passage de la balle. Celle-ci lui a été retirée sans encombres et Louisa a été soignée. Elle est actuellement en convalescence et les vétérinaires sont très optimistes quant à son rétablissement, rapportait DC News Now. Ils ont déclaré qu’elle rejoindra bientôt ses proches.

En parallèle, une enquête a été ouverte pour retrouver l’auteur de cet acte abominable. Jusqu’à près de 4 500 euros seront proposés en récompense pour quiconque donnera des informations pouvant faire avancer l’affaire.