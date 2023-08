Une chienne se comporte étrangement dans son jardin, sa maîtresse est sous le charme lorsqu'elle découvre pourquoi (vidéo)

Chaque jour, la routine de Trisha inclut une activité qui la remplit de joie et de tendresse : observer ses chiens en train de jouer dans le jardin de sa maison. Ces moments simples de bonheur apportent une lueur de réconfort dans sa vie. Toutefois, comme le rapporte The Dodo, ces petites habitudes ont pris une tournure intrigante il y a quelques jours.

Un comportement inhabituel

L'un des toutous de Trisha, Jackie, avait attiré son attention en tournant fréquemment autour d'un coin particulier du jardin. De l'autre côté de la clôture, le chien de la voisine semblait également captivé par ce même endroit. Le comportement inhabituel de ces 2 compères canins ne pouvait être ignoré. Ils avaient l'air de surveiller quelque chose, mais le mystère demeurait entier pour Trisha et son mari…

L'intrigue s'est enfin résolue lorsque le mari de Trisha s’est aventuré pour découvrir ce qui suscitait tant d’attention. Il s’est alors avéré que les chiens essayaient de protéger une famille de lapereaux, nichée dans un minuscule trou. Une scène des plus attendrissantes aux yeux de tous.

Des lapereaux bien entourés

Trisha a immédiatement commencé à surveiller les chiens de plus près pour s’assurer qu’ils ne représentaient pas une menace, mais elle s’est vite rendu compte que ce n’était pas le cas. « Mon autre chien, George, ne se souciait pas beaucoup d’eux, poursuit Trisha. Je pense qu’il ne savait pas trop ce que c’était… Jackie, elle, semblait vouloir faire du baby-sitting ! »

@simtrisha / TikTok

Sensibles à cette douce rencontre, Trisha et son mari ont décidé d’assurer la sécurité des lapereaux en installant une caméra de surveillance. Cela leur a permis de constater que la maman lapin faisait des apparitions fréquentes malgré la présence des chiens, veillant elle aussi sur sa progéniture avec une confiance étonnante.

@simtrisha / TikTok

Au fil des jours, la petite famille de lapereaux a grandi et prospéré sous les yeux bienveillants des chiens et des humains. Trisha partage avec enthousiasme : « Cela fait un peu plus d'une semaine, et ce sont de petits lapins qui sautillent avec leur maman ».