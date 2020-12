Une chienne perdue et errante depuis 1 an n'arrive pas y croire lorsqu'elle retrouve sa maîtresse (Vidéo)

© Katie Campbell

Alors qu’elle pensait ne plus jamais revoir sa chienne, qui s’était échappée lors de travaux effectués à la maison, une jeune femme a pu à nouveau la serrer dans les bras une année plus tard. Des retrouvailles rendues possibles par sa puce d’identification.

En décembre 2019, Kelly Shade faisait faire des travaux chez elle. Sa chienne Gracie avait du mal à supporter le bruit. Alors, quand un ouvrier avait oublié de refermer la porte, la femelle Pitbull avait profité de la situation pour prendre la fuite.

Sa maîtresse et ses proches n’avaient eu de cesse de la chercher depuis. Ils avaient placardé des avis de recherche et promis une récompense. Malgré leurs efforts, Gracie restait désespérément introuvable, raconte The Dodo. Kelly Shade ne baissait pas les bras ; sa chienne portait une puce d’identification et cela lui permettait de conserver ses chances de revenir à la maison.

Néanmoins, les espoirs de la jeune femme s’amincissaient à mesure que les mois s’écoulaient. Au moment où elle s’y attendait le moins, un appel téléphonique est récemment venu la submerger d’émotion.

A l’autre bout du fil, Katie Campbell, qui s’était spécialisée dans le sauvetage de chiens errants à Chicago, lui annonçait que Gracie était à ses côtés et qu’elle se portait bien. Une année après sa disparition, la chienne avait été retrouvée.

Quelques jours plus tôt, Katie Campbell avait été contactée par un ami au sujet d’une Pitbull qui était nourrie par une habitante, Polly Ellison. Cette dernière lui laissait à manger 2 fois par jour, mais la chienne s’enfuyait à chaque fois qu’elle tenter de s’en approcher.

Katie Campbell s’est renseignée sur les habitudes de la chienne, puis a installé une cage-piège avec un repas alléchant pour l’appâter. L’animal n’a pas tardé à s’y laisser prendre.

Elle a passé la chienne au lecteur de puce d’identification, ce qui lui a permis d’obtenir les coordonnées de sa propriétaire, Kelly Shade.

Les 2 femmes ont convenu d’un rendez-vous. Voici la vidéo des retrouvailles :