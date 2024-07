Un trio de chiots tétanisés au bord de l’eau interpelle des promeneurs en visite dans un parc

Kelli et sa fille ont fait une halte dans un parc pour s’amuser lorsqu’ils ont aperçu des chiots au bord d’une rivière. Les petits n’étaient pas là pour s’abreuver, mais parce qu’ils n’avaient aucun moyen de partir. Ils étaient coincés, totalement trempés et sur le point d’abandonner. Le duo père fille s’est alors organisé pour les secourir.

Kelli Miller et son adolescente Jordan comptaient profiter d’une belle journée pour s’adonner au pickleball, un sport de raquettes, dans un parc de Caroline du Sud (États-Unis). Leurs plans ont toutefois été modifiés quand une femme est venue leur indiquer que 3 chiots étaient en détresse au bord de l’eau. En les découvrant, ils ont compris qu’ils avaient véritablement besoin d’aide.

« Ce n'est pas comme s'ils essayaient de boire et que nous les avions découverts. Ils étaient coincés… ils se tenaient là par pure peur » déclarait Kelli à The Dodo. Les pauvres se trouvaient en contrebas sur des rochers et ne parvenaient pas à remonter.

Kelli Miller / The Dodo

Un sauvetage in extremis

L’un d’eux, le plus petit de la fratrie, était déjà partiellement submergé par l’eau : « Il était gelé. Je veux dire, il était vraiment mouillé et tremblait » se souvenait Kelli. Ce dernier et sa fille ont observé les environs à la recherche d’un potentiel maître ou d’une mère chienne, en vain. Ils étaient le seul espoir des canidés, lesquels étaient de plus en plus mal en point.

Jordan est alors descendue à leur rencontre avec prudence pour les récupérer. Elle est parvenue à les saisir, puis les a remontés. Par chance, l’ensemble du trio allait bien. Kelli a supposé qu’il n’était pas dans le ruisseau depuis longtemps, car la situation aurait été plus grave dans le cas contraire.

Kelli Miller / The Dodo

La question concernant leur présence à cet endroit subsistait. Malheureusement, tout laissait penser qu’ils avaient été abandonnés sur place, mais cette affirmation restera une supposition. Quoi qu’il en soit, la fratrie était désormais hors de danger. Elle a rejoint le refuge Florence Area Humane Society et se trouve à présent sous la surveillance du personnel.

Les chiots ont été nommés Shep, Vin et Caspar. Ils attendent patiemment de rejoindre leur maison pour toujours.

A lire aussi : Cette chienne aveugle à la joie de vivre débordante ne laisse pas son handicap la priver de son jeu préféré

Kelli Miller / The Dodo