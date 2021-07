Un propriétaire terrifié après la disparition de son Husky, fait appel à des drones pour le retrouver

En Angleterre, un chien perdu a été rapidement retrouvé grâce à un pilote de drone et à la caméra thermique dont l’appareil est doté. L’homme est à la tête d’un collectif d’une centaine de bénévoles mettant leurs quadrirotors au service des maîtres confrontés à la disparition de leurs animaux de compagnie.

Un drone et son opérateur ont permis de localiser un chien perdu près d’un canal et d’un aéroport dans le Nottinghamshire, rapportait le Mirror ce jeudi 1er juillet.

La fugue du canidé en question et les retrouvailles avec sa famille ont eu lieu le lundi 28 juin. Ce jour-là, Harvey, un Husky Sibérien, s’était aventuré trop loin de la maison de ses maîtres à Cotgrave, dans le district de Rushcliffe.

Extrêmement inquiète pour son compagnon à 4 pattes, sa propriétaire a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux, puis s’est adressée à Phil James, pilote de drone. L’homme de 45 ans participe régulièrement aux opérations de recherches d’animaux perdus et, bien souvent, sa contribution et celle de ses camarades sont décisives.

« J’ai reçu un appel de la part d’une femme prénommée Rosie et qui était en panique, comme la plupart des propriétaires qui perdent leur chien », raconte Phil James. La zone où Harvey était susceptible de se trouver se situe entre un cours d’eau et l’aéroport Tollerton de Nottingham. Il a donc contacté, peu après 19 heures, le responsable de ce dernier pour obtenir l’autorisation de faire voler son drone dans le secteur, qui fait l’objet de restrictions pour des motifs évidents de sécurité aérienne.

Permission qu’il a rapidement obtenue. Phil James s’est aussitôt attelé à la tâche, et il n’a pas attendu longtemps pour localiser le Husky Sibérien. Il a pu le retrouver assez facilement grâce à la caméra thermique équipant son quadrirotor. Un dispositif efficace et puissant, capable selon lui de « repérer un lapin dans un buisson depuis une hauteur de 70 mètres ».

A lire aussi : L'hommage émouvant des pompiers pour Cartouch, un Border Collie qui a sauvé de nombreuses vies

Une centaine de pilotes de drones bénévoles au service des propriétaires de chiens perdus

Le harnais que portait Harvey s’était accroché à la végétation. C’est la raison pour laquelle il ne parvenait plus à rentrer chez lui. Le chien a été libéré et sa maîtresse, soulagée, l’a ramené sain et sauf à la maison.

Comme Harvey, 17 autres chiens perdus ont été retrouvés cette année grâce aux drones du collectif mené par Phil James. Le groupe réunit 114 opérateurs qui le font bénévolement et finance son activité par la vente de porte-clés et les dons sur une cagnotte en ligne.