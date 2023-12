Un propriétaire abandonne sa chienne dans une cage au bord de la route et rédige un mot sur un ton détaché

Qu'est-ce qui a poussé le propriétaire de Nova à laisser son chien au milieu des voitures ? On ne le saura sûrement jamais, mais difficile d’excuser un tel geste. Heureusement pour l’animal, des personnes se sont souciées de sa situation et l’ont placé en sécurité.

Sur une route de Johnston, en Oklahoma (États-Unis), plusieurs automobilistes sont passés à côté de la pauvre Nova, abandonnée sur la bordure. Il était évident que son propriétaire ne voulait plus d’elle, alors une bonne samaritaine lui a ouvert sa porte.

Nova se trouvait dans une cage lorsqu’elle a été découverte. Ses coussinets étaient à même le sol, car il n’y avait pas de fond. Sur les barreaux, une note avait été laissée par son propriétaire. On pouvait lire : « Chien gratuit, cage gratuite ». Ni le nom de l’animal n’était précisé, ni aucune autre information permettant de comprendre pourquoi il avait été abandonné.

Jackson May / Facebook

Une situation révoltante

Un passant a photographié le pauvre chien et a partagé sa photo sur les réseaux sociaux. Sur le cliché, on peut apercevoir 2 boîtes contenant de l’eau et de la nourriture. Elles ont été déposées par des employés d’un fastfood pour l’aider un peu. En découvrant la boule de poils et son histoire sur internet, Madison Nygard est restée sans voix.

Cette amoureuse des bêtes vit avec 7 chiens, dont 3 qu’elle garde en tant que famille d’accueil selon WRAL. Son grand cœur l’a poussé à secourir le toutou.

Madison Nygard / Facebook

« Ma première pensée a été un gros mot et ma deuxième pensée était “que puis-je faire pour l’aider” ? »

La boule de poils nommée Nova a été prise en charge par le contrôle animalier local, lequel ne lui a détecté aucune puce électronique. Elle n’avait pas non plus de collier, mais étrangement, son ancien propriétaire avait toujours pris soin d’elle. Ses griffes étaient coupées et elle était en très bonne santé : « On s'occupait très bien d'elle, donc je ne comprends pas comment on peut accepter de mettre une créature vivante dans la rue comme ça et de s’éloigner d'elle » attestait Madison.

Cette dernière a accueilli Nova le temps de lui trouver une maison pour la vie.