Un pompier n'hésite pas à retourner sur les lieux d’un incendie en apprenant qu’un chat se trouve encore sur place (vidéo)

Casey a été prise d’une grande panique en apprenant que l’appartement à côté du sien était en feu. Elle a immédiatement pensé à sa féline Olive restée sur place. Heureusement, un pompier bienveillant était sur le coup et n’a pas hésité à aller chercher l’animal quand il a appris son existence.

Tandis qu’elle ne se trouvait pas chez elle, Casey Rae Borella, une jeune femme originaire de New York (États-Unis), a appris qu’un incendie s’était déclaré dans l’appartement voisin du sien. En plus du choc de cette nouvelle, elle a d’autant plus paniqué en se rappelant que son chat tant aimé, Olive, était chez elle. Elle a supplié un pompier de lui prêter main forte.

Casey est suivie par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Elle a récemment découvert que l’une d’elles habitait dans son immeuble et les 2 ont quelque peu échangé. Leur conversation a pris une tournure bien plus sombre quand l’internaute lui a indiqué qu’un incendie était en train de se propager juste à côté de chez elle : « Il m'a appelé et m'a dit qu'il y avait un très gros incendie dans l'appartement à côté du mien [...] je lui ai dit de dire aux pompiers que j'avais un chat dans mon appartement », racontait-elle à Newsweek.

@caseadilla_._ / TikTok

Un sauvetage en urgence

Casey, qui n’était qu’à quelques mètres de chez elle, s’est précipitée pour rejoindre le lieu du drame. Au départ, elle ne savait pas si le feu s’était propagé dans son appartement : « J'avais supposé que notre unité avait également pris feu et qu'Olive était décédée. C'était vraiment l'un des moments les plus effrayants et les plus traumatisants de ma vie », confiait-elle.

Un pompier l’a toutefois vite rassurée en lui apprenant que son appartement n’avait pas été touché. Puisqu’elle demeurait inquiète, il s’est rendu à l’intérieur pour retrouver Olive. En effet, même si les flammes n’avaient pas atteint le logement, de la fumée toxique s’était répandue au sein des habitations et pouvait mettre en danger la chatte.

@caseadilla_._ / TikTok

Un visage familier

Casey a retenu son souffle jusqu’à ce que le pompier ressorte du bâtiment avec une boule de poils qu’elle ne connaissait que trop bien : Olive. Laquelle était saine et sauve. Les retrouvailles entre les amies ont été particulièrement émouvantes : « Tout le monde autour de moi applaudissait, pleurait et filmait. Les retrouvailles étaient vraiment douces », témoignait la vingtenaire.

Olive, un peu stressée par ce qu’elle venait de vivre, a été réconfortée par sa maîtresse, puis conduite chez un vétérinaire. Lequel a affirmé qu’elle se portait bien. Casey a également indiqué que personne n’avait été blessé dans l’incendie malgré l’ampleur de celui-ci. Tout devrait rentrer dans l’ordre dans les prochains jours.