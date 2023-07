Un petsitter au grand cœur change la vie d’un chien condamné à ne jamais marcher (vidéo)

Il y a encore quelques semaines, Cody pouvait à peine tenir debout et avait besoin d’être porté partout. Le Maltipoo est atteint d’une maladie dégénérative - l’abiotrophie cérébelleuse - qui affecte sa mobilité et provoque des crises d’épilepsie.

La rencontre qui change tout

Cecilia Liu, sa maîtresse, n’avait trouvé aucune solution pour rendre sa vie meilleure. Ce n’est qu’en rencontrant Marc Wong, petsitter, que tout a changé pour le petit Cody.

En avril dernier, le Maltipoo a passé 6 jours chez Marc. Ce dernier s’est alors rendu compte à quel point le quotidien était difficile pour lui. « Lorsque Cody veut faire ses besoins, il doit se mettre à 4 pattes pour ne pas se salir. Ce processus pouvait prendre de 5 à 10 minutes, pendant lesquelles je devais physiquement le maintenir dans cette position », a-t-il déclaré à People.

Photo d'illustration

« Jour après jour, plusieurs fois par jour, mon dos en prenait un coup. J'ai donc commencé à réfléchir à des solutions pour faciliter son quotidien. »

Un éclair de génie

Marc a alors imaginé une sorte de berceau pour le chien, fabriqué à partir d’un tuyau en PVC qui traînait dans son garage. Un matériau « non seulement léger et solide, mais aussi facile à assembler sans outils spéciaux », explique-t-il.

Dans un premier temps, cela a permis à Cody de faire ses besoins plus aisément, sans avoir besoin d’être tenu par quelqu’un. Des débuts encourageants, selon Marc.

Photo d'illustration

« Après quelques utilisations, nous avons remarqué que Cody, qui était auparavant alité, était plus alerte et plus curieux lorsqu'il était dans son berceau. Malgré ses tremblements de tête, nous avons remarqué qu'il orientait sa tête pour essayer de renifler les chiens qui passaient. Nous avons pensé qu'il aimait cette nouvelle sensation d'être debout et d'interagir avec le monde qui l’entourait », a-t-il confié.

Marc a alors décidé d’améliorer le berceau. Il y a ajouté plus de soutien et de rembourrage, afin de le rendre encore plus utile à Cody.

« Au fil du temps, j'ai remarqué qu'il tendait de plus en plus le cou pour renifler des objets situés hors de portée, et j'ai pensé que ce serait une bonne idée qu'il puisse atteindre ces objets par lui-même. C’est alors qu'est née l'idée d'ajouter des roues. Je suis allé à la grande quincaillerie locale et j'ai acheté des roues pivotantes qui ont transformé son berceau en fauteuil roulant », poursuit-il.

Rapidement, le Maltipoo a compris comment son nouveau fauteuil fonctionnait. « Sa capacité à se déplacer seul a vraiment décollé. Lorsque nous avons rencontré Cody pour la première fois, il était cloué au lit et ne pouvait aller nulle part sans être porté par un humain. Aujourd’hui, il est capable de traverser le salon à un rythme assez soutenu ! » s’émeut le petsitter.

Un chien métamorphosé

Le fauteuil n’a pas seulement aidé Cody à mieux se déplacer, il lui a permis d’être plus sociable. « Nous avons également remarqué que son engagement envers les autres chiens s'est considérablement amélioré. Auparavant, son interaction sociale se résumait à renifler rapidement tout chien qui s'approchait de son lit. Aujourd'hui, il s'approche des autres chiens pour renifler leur derrière. Il est désormais capable d'interagir avec les autres chiots au niveau du visage », a ajouté Marc.

Marc Wong

Sa maîtresse a constaté des changements, elle aussi. « Nous voyons que ses muscles se renforcent et qu'il semble se souvenir qu'il peut marcher. De plus, il peut maintenant utiliser le fauteuil roulant pendant longtemps », a-t-elle partagé.

Cecilia sera éternellement reconnaissante envers son « génie » de petsitter. « Il est un sauveur et un mentor pour Cody », a-t-elle déclaré.

A lire aussi : Une auxiliaire vétérinaire adopte un rituel plein de tendresse envers les animaux qui se réveillent après une anesthésie (vidéo)

Marc Wong

Grâce au fauteuil, Marc espère avoir amélioré la qualité de vie du canidé sur le long terme, mais ses projets ne s’arrêtent pas là. « L'ingénieur et le bricoleur qui sommeillent en moi aimeraient avoir l'occasion d'en construire d'autres et d’en améliorer encore la conception », a-t-il conclu.