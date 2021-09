Un jeune chien passe 3 jours en soins intensifs après avoir joué avec un bâton dans son jardin

Brodie ne cherchait qu'à s'amuser. Mais la séance de jeu à l'extérieur a mal tourné. Un bâton s'est enfoncé profondément dans sa gorge, mettant sa vie en danger.

Le Labrador de 8 semaines jouait en toute innocence avec un bâton dans son jardin, quand le drame est arrivé. Lorsque son propriétaire l'a appelé, le jeune chien a mal manipulé son jouet, qui, en heurtant le sol, a glissé profondément dans sa gorge. Une fois hors de sa bouche, Brodie a commencé à gratter cette partie, à souffrir de problèmes respiratoires et de haut-le-cœur.

Il a été emmené d'urgence dans une clinique vétérinaire à Runcorn, en Angleterre. Un examen a révélé que sa gorge était obstruée par un gonflement. Heureusement, l'objet de ses misères n'avait pas déchiré la paroi. Bien que le blessé ait évité l'opération chirurgicale, il a passé 3 jours en soins intensifs.

Offrir des jouets sûrs à son chien

Pour lui sauver la vie, les professionnels de santé ont effectué une trachéotomie, l'ont alimenté via une sonde et lui ont fourni des médicaments, rapporte Daily Record. Petit à petit, l'enflure a disparu. Pour le plus grand bonheur de sa famille, Brodie se trouvait sur la voie de la guérison. « À la suite de son bilan de santé, Brodie va maintenant extrêmement bien et est plein de malice ! », a révélé la directrice de la clinique.

Cette dernière a ajouté que l'exercice s'avère essentiel pour la santé physique et le bien-être du chien, « mais que cela devait être à la fois amusant et sûr ». D'après elle, les bâtons peuvent présenter pléthore de dangers : étouffement, ingestion par inadvertance, infection ou encore empalement ont déjà été observés chez les chiens. « Nous conseillons à tous les propriétaires d'utiliser des jouets sans danger pour les chiens comme alternatives aux bâtons, afin de minimiser les risques », a déclaré la vétérinaire.