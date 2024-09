Un Golden Retriever de 7 ans s’épuise tellement en randonnée qu’une aide extérieure est nécessaire pour le secourir

Crosby est un randonneur chevronné, mais n’est plus un chiot. Son corps se fatigue vite et a bien failli le lâcher lors d’une promenade avec son propriétaire. Lequel a dû contacter des sauveteurs pour venir chercher son canidé en souffrance.

Le 16 septembre dernier, la randonnée de Crosby, un Golden Retriever, et de son propriétaire dans les Montagnes Blanches du New Hampshire (États-Unis) a tourné au drame. Le chien de 7 ans a subitement montré des signes de fatigue et s’est retrouvé dans l’incapacité de progresser. Des membres de la NH Paw Rescue sont partis à sa rencontre pour l’aider.

Cet organisme caritatif s’est spécialisé dans le sauvetage de chiens en montagne, comme il l’est indiqué sur sa page Facebook. Crosby, son maître et un autre chien se trouvait effectivement à plusieurs mètres d’altitude au moment de l’incident.

Un corps qui dit “stop”

Le trio était au 8eme kilomètre d’une randonnée qui en faisait environ 15 quand Crosby a commencé à ralentir. Il faisait des pauses de plus en plus fréquentes et longues, rapportait WHDH, ce qui a commencé à inquiéter son propriétaire. Un peu avant d’atteindre les 1000 mètres d’altitude, le chien beige s’est totalement stoppé, ne pouvant aller plus loin.

Il pesait 50 kilogrammes et son propriétaire ne pouvait pas le porter sur une longue distance, alors il a fait appel au NH Paw Rescue pour redescendre son animal. À l’aide d’autres promeneurs, il a ramené Crosby approximativement 400 mètres plus bas et les sauveteurs ont rejoint le groupe à cet endroit.

Ne jamais surestimer les capacités physiques d’un chien

Ils étaient équipés d’une civière et ont marché à peu près une heure jusqu’en bas. Ils ont pris soin de bander les pattes du chien et de lui mettre des chaussons, car ses coussinets étaient fortement endommagés. C’est ce qui l’avait empêché de marcher plus longtemps, en plus de l’épuisement général. Son propriétaire avait prévu de l’emmener chez un vétérinaire au lendemain de son sauvetage.

De son côté, un porte-parole du NH Paw Rescue a profité de ce récit pour apporter quelques recommandations : « Soyez prudent avec les capacités de randonnée de votre chien, en particulier avec les plus grands et plus âgés. Restez sur un terrain facile/modéré jusqu'à ce que vous et votre chien ayez plus d'expérience » écrivait-il.

