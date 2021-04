Un enfant et son chien ont courageusement chassé un cambrioleur de leur maison

Les gendarmes de la Manche n’ont pas manqué d’applaudir sur Facebook , le courage et le sang-froid du petit maître.

Le jeune manchois s’est dirigé à pas de loup vers le cellier, où sommeillait un membre de la famille très spécial. Le Cane Corso , réputé pour ses qualités de chien de garde , a immédiatement fait face à l’intrus. Ce dernier n’a pas osé affronter le molosse. Il a pris ses jambes à son coup et s’est enfui de la demeure. Le garçon a aussitôt téléphoné à sa maman pour lui raconter cette histoire impressionnante.

Certains chiens se montrent très protecteurs envers leur propriétaire et se révèlent d’excellents gardiens. À Muneville-le-Bingard, dans la Manche, un petit garçon et son fidèle compagnon à 4 pattes ont fait preuve de beaucoup de courage, mercredi 14 avril. Le duo a repoussé un voleur qui s’est introduit dans le domicile familial.

A propos de l'auteur :