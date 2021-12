Un couple ouvre les portes de sa maison au plus ancien résident d'un refuge pour animaux que personne ne désirait adopter

Cela faisait 200 jours que Cano attendait ce moment. Ce chien sénior, plus ancien résident d’un refuge floridien, a enfin été adopté grâce la médiatisation de son histoire. Les membres du personnel de la structure d’accueil ont tous tenu à lui dire au revoir.

C’est avec un pincement au cœur, mais aussi le bonheur de le voir commencer une nouvelle étape dans sa vie, que l’équipe du refuge du comté d’Orange ont vu Cano quitter cet endroit pour rejoindre sa nouvelle famille.

Ce chien avait passé près de 7 mois dans cet établissement situé à Orlando, en Floride, à attendre qu’on l’adopte. Son vœu a été exaucé, comme l’a annoncé le refuge sur sa page Facebook le 23 octobre 2021.

Le croisé Pitbull de 9 ans « a passé plus de temps dans nos bureaux que tout autre chien dont nous avions la charge. Il avait même sa propre campagne d’affichage ! Et pourtant, personne ne semblait intéressé. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi, car nous avions tout essayé », peut-on lire dans la publication en question, accompagnée d’une émouvante vidéo. « Nous sommes incroyablement heureux d'annoncer que Cano a été adopté par la famille Rodriguez », poursuit l’auteur du post.

Son âge et sa race le pénalisaient

Faire adopter ce chien avait été une mission particulièrement difficile. Les visiteurs lui préféraient systématiquement d’autres canidés en raison de son âge et de sa race, d’après People. Les efforts du staff du refuge du comté d’Orange pour lui donner de la visibilité ont toutefois fini par porter leurs fruits. Son histoire avait été relayée par plus d’un média local, en plus des réseaux sociaux.

Les Rodriguez avaient été touchés par ce récit et savaient qu’il était fait pour rejoindre leur famille. Cano avait l’air de comprendre lui aussi que sa vie allait changer en montant dans leur voiture, comme le montre son attitude apaisée et détendue dans la vidéo.

Du côté du refuge, on espère que les autres résidents connaîtront la même chance que lui.