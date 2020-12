Un couple crée un labyrinthe géant dans leur jardin enneigé pour offrir un espace de jeu aux 21 chiens qu'ils accueillent

© Chris Hughes

Alors que la neige s’accumulait dans leur jardin, un couple de passionnés de chiens a eu une lumineuse idée : aménager un labyrinthe pour permettre à leur vingtaine de protégés de s’amuser.

Depuis des années, Chris Hughes et sa femme Mariesa accueillent régulièrement des chiens errants ou provenant de refuges, en attendant de leur trouver des familles adoptives. Au total, le couple a sauvé plus de 500 canidés, dont de nombreux seniors, à ce jour, d’après The Dodo.

Actuellement, les Hughes s’occupent de 21 chiens d’âges, de tailles et de races diverses. Ce sont des Chihuahuas, des Bouledogues Français, des Bull Terriers, des Spitz Nains ou encore des croisés. Ils sont âgés de 18 mois à 21 ans pour le doyen. Tous vivent en parfaite harmonie dans cette maison que leurs maîtres ont transformée en petit paradis pour chiens.

Ils reçoivent tous le soin et l’attention dont ils ont besoin, ce qui représente énormément de travail au quotidien pour leurs bienfaiteurs.

Récemment, d’importantes quantités de neige sont tombées dans la région. Le jardin des Hughes est, depuis, recouvert d’une épaisse couche blanche, haute de 80 cm par endroits.

Chris est sorti avec sa pelle pour déblayer une partie du terrain, afin que ses chiens puissent jouer et se dégourdir les pattes. C’est là qu’il a eu une brillante idée ; au lieu de dégager un carré, il allait créer des passages qui formeraient un labyrinthe. Au bout de 2 heures d’effort, ce dernier était prêt. Les chiens ont adoré !

On peut le voir dans cette première vidéo, postée le 17 décembre dernier sur leur page Facebook :

Puis une autre, publiée le surlendemain :

Et enfin une 3e, filmée à l’aide d’un drone :

Chris ne compte pas s’arrêter là. Il a promis de creuser d’autres portions pour étoffer le labyrinthe. Les chiens en redemandent…