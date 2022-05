Un chiot maltraité et jeté dans la rivière reste malgré tout prêt à redonner sa chance aux humains

VanBuren, un chiot de 6 mois, a été retrouvé abandonné dans une cage en fer au bord d’une rivière. Le jeune chien à la patte cassée se remet doucement de sa blessure et de son expérience traumatisante au refuge. Il peut néanmoins déjà être adopté.

L’association pour animaux de compagnie Jackson County Animal Shelter, située dans l’État du Michigan aux États-Unis, a accueilli un chiot blessé au début du mois de mai 2022. Le pauvre animal avait été jeté dans la rivière de Jackson Country après avoir été placé dans une caisse grillagée. Heureusement, un bon samaritain a retrouvé le chiot d’à peine 6 mois avant que la pluie tombe.

Des soins vétérinaires

VanBuren, de son petit nom, avait « une vilaine fracture » à la patte avant droite lorsqu’il est arrivé au refuge, explique un membre du Jackson County Animal Shelter (JCAS) à People. Les vétérinaires lui ont posé un plâtre pour soigner sa blessure. Il est désormais sur la voie de la guérison et fait preuve de reconnaissance auprès des bénévoles du JCAS : « C'est un garçon super doux et affectueux, âgé de seulement 5-6 mois. Plein d’énergie et de tendresse, il aime toujours les gens et veut être le meilleur chien qui soit », déclare le refuge sur son post Facebook.

VanBuren attend désormais sagement qu’une famille d’adoption lui offre la vie qu’il mérite, au sein d’un foyer bienveillant et aimant. Le JCAS assure qu’il peut être adopté dès à présent malgré les soins en cours : « Nous savons qu'il guérirait beaucoup mieux dans un foyer et il n'y a aucune raison qu'il attende pour être adopté ! La JCAS continuera les soins médicaux pour sa patte après l'adoption », assure l’organisation.