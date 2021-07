Un chien sauve de la noyade sa propriétaire, atteinte d’un syndrome rare

Atteinte d’une maladie rare et incurable, la maîtresse d’un Berger Allemand avait perdu connaissance et failli se noyer. L’intervention du chien lui a sauvé la vie.

Chloe Bircher, 30 ans, vit à Chellaston, village situé dans la périphérie de Derby en Angleterre. Il y a 7 ans, elle apprenait qu’elle souffrait du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare caractérisée par la création insuffisante de collagène par l’organisme.

A cause de cela, la peau devient hyperélastique et est marquée par de larges cicatrices. Les articulations sont également affectées. Chez cette jeune femme, le syndrome donne lieu à de terribles douleurs musculaires et articulaires.

Heureusement, son chien Azan est là pour lui apporter du réconfort lorsque son état de santé est au plus mal. Il lui a même sauvé la vie, comme le rapporte le Mirror.

Ce jour-là, Chloe Bircher était en train de prendre son bain. Les douleurs qui l’assaillaient étaient si intenses qu’elle avait fini par perdre connaissance et se laissait lentement glisser sous l’eau. Une noyade fatale la guettait, mais le Berger Allemand, qui n’était encore âgé que de 6 mois à l’époque, était passé à l’action.

« Lorsque je ne me sens pas bien, il le sait »

Azan était, en effet, parti avertir quelqu’un, et sa propriétaire a pu être prise en charge et secourue à temps. Pourtant, le quadrupède n’avait jamais été entraîné à le faire. Il a agi par pur instinct ; Chloe Bircher l’explique par le lien très fort qui les unit. « Lorsque je ne me sens pas bien, il le sait », explique-t-elle, en effet, à ce propos.

Pour mieux vivre avec sa maladie, elle pratique le sport et notamment le Pilates. C’est l’association britannique Ehlers-Danlos UK qui le recommande. Chloe Bircher projette d’ailleurs d’effectuer une longue marche solidaire pour récolter des fonds au profit de l’organisation. Azan sera, bien évidemment, à ses côtés.