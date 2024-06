Un chien sauvé d'un refuge réagit de manière hilarante en découvrant son reflet pour la première fois (vidéo)

Salad, un ancien chien de refuge, a fait une drôle de rencontre qui l’a bouleversé. Il a fait la connaissance de son reflet dans un miroir et cela n’a pas semblé lui plaire. Les internautes, hilares face à la vidéo de ce moment, ont été nombreux à émettre des théories dans la section des commentaires.

Salad a été sorti d'un refuge il y a quelques années, racontait sa propriétaire à Newsweek. La boule de poils, qui avait été retrouvée errante dans un champ, ne demandait qu’à aimer et à être aimée en retour. Sa description au chenil indiquait qu’elle était spéciale, et cela s’est confirmé par la suite : « Il nous rassemble comme du bétail et surveille toujours la pièce, mais il est aussi paresseux et adore manger des glaçons » témoignait son maître.

Un visage inconnu

Le canidé a aussi découvert à quel point il était plaisant d’être le centre de l’attention et trouve toujours le moyen de se faire remarquer. Cela tombe bien, car il est suivi par des centaines d’internautes sur les réseaux sociaux. Ceux-ci découvrent régulièrement ses bizarreries et l’une d’elles est devenue virale.

Dans une vidéo, il se trouve face à un miroir dans les bras de sa maîtresse. Celle-ci souhaitait voir sa réaction face à la glace. Le chien ne semble pas rassuré, et pour cause, il ne se reconnaît pas ! Il se met à grogner face à lui-même et à aboyer.

