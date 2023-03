Un chien nerveux en présence de ses semblables se mue en papa poule pour les chiots en difficulté

Doté d’un gabarit qui en impose, Remi n’en est pas moins un chien extrêmement doux et patient. Des qualités qu’il met au service de ses jeunes congénères en détresse, qu’il aide à prendre confiance et à grandir dans les meilleures conditions.

Kristen Lee avait toujours eu envie de devenir mère d’accueil bénévole pour des chiots en difficulté car abandonnés ou orphelins. Elle a décidé de s’y mettre tout de suite après avoir emménagé dans sa nouvelle maison comprenant un grand jardin.

Avant d’accueillir son premier petit protégé, elle ignorait comment Remi allait réagir. Son chien se montrait, en effet, plutôt nerveux en présence de congénères adultes. Allait-il afficher le même comportement à l’égard des chiots ?



Kristen Lee

Ses craintes se sont très vite dissipées à l’arrivée du jeune quadrupède confié par PJ’s Rescue, association basée à Cloquet dans l’Etat du Minnesota (Etats-Unis). Comme s’il savait que le chiot avait besoin d’être rassuré, protégé et aidé, Remi l’a immédiatement placé sous son aile et a endossé tout naturellement le rôle de grand frère bienveillant et attentionné.



Kristen Lee

Il en a fait de même avec tous les autres chiots accueillis par Kristen Lee par la suite. Sa propriétaire en a été agréablement surprise. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il les aime à ce point », dit-elle à The Dodo.

« Il est si doux quand il joue avec eux »

Les petits chiens, eux, s’appuient totalement sur leur aîné. Ils le suivent partout, l’imitent et voient en lui le parfait modèle. La plupart d’entre eux ont même adopté sa posture assise assez singulière, consistant à positionner les pattes arrière sur le côté.



Kristen Lee

« Il est si doux quand il joue avec eux. Vous ne vous y attendriez pas vu sa taille. J'aime quand il bâille et que les chiots curieux mettent leur tête dans sa bouche », détaille Kristen Lee.

La maîtresse de Remi ajoute que cette activité de famille d’accueil qui la passionne « serait bien plus difficile [à mener] sans lui. C’est un si bon modèle pour les chiots ».

L’intéressé lui-même prend clairement plaisir à s’occuper de ces petites créatures et à les voir grandir, avant leur départ pour leurs familles adoptives.

Kristen Lee