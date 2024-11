Un chien héros part à la recherche d’un homme de 82 ans disparu en forêt et lui sauve la vie

La disparition d’un homme âgé a été jugée inquiétante par des policiers, qui ont immédiatement envoyé un chien à sa recherche dans la forêt. L’octogénaire avait été victime d’une chute et gisait dans les bois. Heureusement, le flair imparable de Farouk lui a sauvé la vie.

La promenade d’un homme de 82 ans s’est transformée en cauchemar quand celui-ci a chuté dans la forêt. Incapable de se relever, il ne pouvait qu’espérer que quelqu’un lui vienne en aide. Son souhait a été exaucé quand Farouk, un chien policier, a flairé sa piste.

La victime devait rejoindre son épouse dans un restaurant d’Argovie, en Suisse, le soir du drame, précisait Bluewin. Elle n’avait plus eu de ses nouvelles depuis qu’il était sorti et commençait à se faire du souci. Ses inquiétudes ont doublé lorsqu’il n’est pas rentré à la maison de repos où ils vivaient tous les 2.

© Police cantonale argovienne

Une aide précieuse

La femme a signalé l’incident aux autorités locales, mentionnant que son mari se déplaçait habituellement avec un déambulateur. Cela a donné un indice aux policiers quant à la possibilité qu’il ait chuté pendant sa balade. Pour avoir une chance de le retrouver au plus vite, sachant qu’il se trouvait probablement dans une forêt, ils ont missionné Farouk.

Le Chien rouge de Bavière a été équipé, puis emmené sur les lieux. Il a reniflé l’odeur de l’octogénaire et s’est immédiatement dirigé vers la zone boisée. Il s’est mis à suivre une piste et, au plus grand soulagement de tous, a finalement retrouvé l’homme.

Un sauvetage inespéré

Ce dernier avait dévalé une pente ardue jusqu'en bas après avoir chuté. Il n’était pas parvenu à se relever par la suite. Heureusement, il ne semblait pas blessé. Il a tout de même été conduit à l’hôpital pour un examen de santé.

Selon les policiers, il doit sa survie à Farouk, qui lui a évité de passer une nuit potentiellement fatale dans les bois.