Un chien errant devient le héros d'une inconnue attaquée par un individu armé

Une femme agressée dans le comté de Baldwin, en Géorgie (États-Unis), en 2016, a pu compter sur l'aide inattendue d'un chien errant. L'animal a été salué comme un héros à la suite de son intervention.

Un Pitbull vagabondait dans les rues, lorsqu'il a été témoin d'un acte de violence. Une femme, restée anonyme, a été attaquée par un homme armé d'un couteau. Bien que la victime lui ait été totalement inconnue, le brave chien a décidé d'agir.

Son instinct de protection déclenché, il s'est immédiatement placé entre l'agresseur et sa cible. Si cette dernière s'en est sortie indemne, l'animal a malheureusement été poignardé à 5 reprises, rapporte Animal Channel.

© Fighting For The Bullys

Un chien robuste

2 policiers, Timothy Clay et Daniel Seeley, sont intervenus à la suite de l'affrontement. Ils ont découvert le chien étendu sur le sol, couvert de sang. Même s'ils savaient qu'il n'avait pas de propriétaire pour payer les soins médicaux dont il avait besoin, ils l'ont transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire.

© Fighting For The Bullys

Les agents l'ont appelé Hero, un prénom qui lui correspondait parfaitement, étant donné son acte héroïque pour sauver une étrangère. « Je ne pense pas que nous aurions pu laisser ce chien souffrir et mourir. Nous avions l'impression que nous devions l'aider après ce qu'il avait traversé », a déclaré Timothy Clay.

Les blessures infligées se sont avérées profondes, le canidé se battait pour sa vie. Les soigneurs ont dû l'opérer en urgence. Au cours du processus, le patient a frôlé la mort 2 fois. Mais grâce à l'intervention rapide des officiers et à sa volonté de fer, Hero a survécu.

© Fighting For The Bullys

Tout est bien qui finit bien

Quand Carla Welch, directrice de la fondation Fighting For The Bullys, a entendu l'histoire du Pitbull, elle a imédiatemment organisé une collecte de fonds en ligne. Les dons ont servi à payer les frais médicaux de Hero.

Après de nombreuses tribulations, le chien de 7 ans a continué de se montrer amical.

Et son histoire n'aurait pas pu avoir de meilleure fin : le doux héros a été adopté ! Sara et David Simpson, qui possédaient déjà 2 autres chiens, ont été heureux de l'accueillir pour toujours. « Nous sommes vraiment chanceux d'adopter ce bébé et de faire de lui un membre de notre famille », a confié l'humaine au grand cœur.

© Fighting For The Bullys