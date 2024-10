Un chien errant aimé des habitants obtient ce qu’il a toujours voulu après avoir été capturé une énième fois

Benny, un chien au pelage tacheté, est connu par les habitants de Penticton (Canada) sous le prénom Oreo. Il ne mène pas une double vie, mais il a un passé que sa nouvelle propriétaire Kim Trussell a découvert par hasard. En effet, elle n'a pas eu à présenter son nouveau toutou, car tout le monde le connaissait déjà…

Depuis plusieurs années, Benny errait dans la cité canadienne sous le regard bienveillant des habitants. Nombreux sont ceux qui ont pris soin de lui et veillaient sur son bien-être. Quand elle a adopté le quadrupède, Kim ne se doutait pas qu'il comptait pour autant de personnes.

Penticton Animal Care & Control / Facebook

Des fugues à répétition

Elle l'avait rencontré au refuge du contrôle animalier local, qui l’avait récupéré dans la rue. Un porte-parole avait informé qu'il était disponible à l'adoption sur Facebook. Kim était donc partie à sa rencontre et avait décidé de lui offrir un foyer pour toujours.

En faisant des recherches sur les réseaux sociaux, rapportait Castanet, elle a découvert de nombreuses photos de Benny dans diverses situations : « La recherche a été choquante. "Oh, c'est Oreo, il s'est encore échappé !", "Un chien attaché à un poteau devant une station-service et abandonné pendant des heures", "Un chien errant traversant l'autoroute" [...] Pour les lecteurs, ce n’était pas un événement rare » partageait-elle.

A lire aussi : Ayant tout tenté pour retrouver son chien perdu, elle reçoit des nouvelles porteuses d'espoir d'un village voisin au bout de 30 jours

Effectivement, Benny était un peu le vagabond des environs et il n’était pas rare de le croiser, au contraire. Mais cela a changé depuis qu’il a trouvé sa famille. Étrangement, une fois habitué à son nouveau logement, le chien aventurier avait bien du mal à le quitter : « Il doit être avec nous à tout moment. Il n'a jamais été seul une minute au cours de cette dernière année et il n'a jamais essayé de s'enfuir » affirmait Kim.

Benny a définitivement trouvé un endroit au sein duquel il se sent bien et cela lui a probablement ôté l’envie de fuir. Il fait désormais le bonheur de ses proches : « Il n’aurait pas pu être plus aimé là où il a terminé » déclarait sa maîtresse aimante.