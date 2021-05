Un chien de garde d'une bijouterie donne la priorité à sa sieste en plein cambriolage (vidéo)

Lors d’une simulation de cambriolage organisée par la police, le chien du bijoutier victime de la fausse attaque a préféré continuer de dormir, plutôt que de défendre son maître. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux, où elle est devenue virale.

Une vidéo postée sur Facebook le 17 février dernier montre l’attaque d’une bijouterie par un homme armé d’un pistolet. Le propriétaire des lieux est en danger, mais sa chienne Husky Sibérien ne réagit pas. Elle n’interrompt même pas sa sieste, comme le rapporte Malay Mail.

Le cambriolage a eu lieu la veille en début d’après-midi en Thaïlande. Il s’agit toutefois d’un faux, ou plutôt d’un exercice mené par la police locale. C’est ce que Worawut Lomwanawong, le bijoutier et maître de la chienne en question, a indiqué en publiant la séquence sur la page Facebook qu’il consacre à son amie à 4 pattes.

Cette dernière s’appelle Lucky et est tout sauf inactive, assure son humain. Il précise que les forces de l’ordre effectuent régulièrement ce genre de simulation pour améliorer leurs interventions. C’était la première fois que le magasin de Worawut Lomwanawong était choisi pour l’exercice.

La chienne connaît le « cambrioleur »

Par ailleurs, l’absence de réaction de Lucky s’explique par le fait qu’elle connaît très bien le faux cambrioleur. Il s’agit, en effet, d’un policier qui a l’habitude de visiter la boutique et les autres commerces du quartier lors de ses patrouilles.

A lire aussi : Chaque jour, ce chien parcourt des kilomètres pour visiter la tombe de ce cimetière

Worawut Lomwanawong avait adopté Lucky il y a 7 ans, alors qu’il venait d’ouvrir sa bijouterie. Auparavant, la chienne était errante et dormait devant l’épicerie d’en face. Elle a, depuis, un toit pour faire sa sieste tranquillement – ou presque – et une famille qui l’aime et prend soin d’elle.