Un chien d'assistance sauve la vie d'un inconnu coincé dans la boue en alertant son propriétaire atteint de surdité

Edgar a sauvé la vie d'un inconnu, en alertant et en guidant son propriétaire sourd. Le chien a été salué en héros.

Les chiens d'assistance sont de précieux compagnons pour leurs propriétaires atteints de handicap, qu'ils protègent à tout prix. Mais cela peut également s'appliquer à des inconnus !

En Angleterre, un Cockapoo nommé Edgar (un croisement entre un Cocker Anglais ou Américain et un Caniche) a été considéré comme un héros après avoir sauvé la vie d'un homme, coincé dans la boue près d'un ruisseau.

Au cours d'une balade à Putney, un district de la banlieue sud de Londres, l'animal a alerté son accompagnateur atteint de surdité et l'a guidé vers l'étranger pris au piège sous un pont. « Si Edgar n'avait pas sonné l'alarme et ne m'avait pas amené à lui, je serais rentré chez moi sans rien entendre », a confié John au quotidien britannique Mirror.

© Wimbledon and Putney Commons

Une vie sauvée grâce au chien

Lorsque John a aperçu l'homme qui était tombé du pont, il a réussi à l'extirper de son piège boueux. S'il n'avait pas été secouru, le froid aurait pu avoir raison de lui. Heureusement, le rescapé n'a pas été blessé et s'en est sorti avec de grosses taches de boue sur le corps.

« Edgar a été remarquable ce jour-là et je suis très fier de lui, a déclaré le bon Samaritain, j'ai beaucoup de respect pour les chiens entendants et une confiance accrue en sachant qu'Edgar reconnaît une urgence et donnerait l'alerte si jamais j'en avais besoin. Il a changé ma vie depuis qu'il m'a rejoint il y a 2 ans. »

Nos confrères d'outre-Manche ont expliqué que le pont de Putney était fermé au public depuis juillet 2021, après que des ingénieurs ont réalisé que le bois en décomposition et cassé devait être remplacé.