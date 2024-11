Un chien âgé retrouve une seconde jeunesse en se liant d’amitié avec un chaton de sauvetage joueur (vidéo)

Duke est un chien âgé qui ne prête d’ordinaire pas beaucoup d’attention aux chats. Scout est, quant à lui, un chaton joueur plein d’énergie. Sur le papier, tout les oppose et pourtant ces 2 boules de poils ont noué la plus adorable des amitiés. Une vidéo Instagram particulièrement attendrissante peut en témoigner.

Les followers du compte Instagram Three White Barns ont l’habitude de visionner des publications sur la vie à la ferme ou les décorations florales. Dernièrement, ils ont toutefois été interpelés par une vidéo très mignonne mettant en scène Duke, un vieux chien, et son nouveau meilleur ami, Scout, un petit chat de sauvetage espiègle.

Des amis improbables

Dans cette publication, on remarque immédiatement que tout semble opposer ces 2 amis improbables : l’âge, la taille, l’intérêt… En effet, Duke ne s’est jamais vraiment intéressé aux félins, mais depuis que ses maîtres ont recueilli Scout, il semble obsédé par cette minuscule boule de poils.

Il le laisse jouer avec sa queue, le suit partout et semble prêt à le protéger en toutes circonstances. Les 2 amis aiment également faire de tendres siestes ensemble.

Grâce à ce gentil chaton, Duke a même retrouvé une seconde jeunesse et peut maintenir son niveau d’énergie. Scout le pousse en effet à faire de l’exercice chaque jour, ce qui est essentiel pour un toutou vieillissant. En un mot, les 2 boules de poils ont de la chance de s’être trouvées l’une et l’autre !

Une vidéo « qui fait du bien »

Relayée par Parade Pets, cette publication a attendri les internautes qui ont été particulièrement touchés par cette amitié improbable.

A lire aussi : Après avoir été témoin de l’abandon déchirant d’un chien tremblant de peur, une bénévole d’un refuge est heureuse d’annoncer qu’il a retrouvé un nouveau foyer (vidéo)

« Oh mon Dieu, c'est trop mignon ! J'adore la fin avec Scout allongée sur lui », a notamment commenté une personne. « Ce n'était pas le meilleur lundi pour moi, et cette vidéo m'a fait du bien. », a assuré quelqu’un d’autre. « C'est la chose la plus mignonne qui soit », a ajouté un troisième spectateur. Il est indéniable que Duke et Scout ont apporté une bonne dose de douceur à de nombreux internautes et que leur amitié inattendue fait réellement plaisir à voir !