Un Border Collie découvert enchaîné dans la forêt reçoit les soins nécessaires pour une vie nouvelle

Les associations de protection sont fréquemment confrontées à la misère animale, mais certains actes restent incompréhensibles. Woody a été retrouvé attaché contre un arbre au milieu de nulle part et commençait à dépérir lorsque des témoins l’ont repéré. Le triste geste de son ancien maître a entraîné beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Les membres du MADRA, refuge basé dans le comté de Galway, en Irlande, ont pris en charge un Border Collie récupéré dans une forêt locale. Ce dernier nommé Woody par ses sauveteurs ne s’était pas perdu dans les bois, mais a bel et bien été abandonné par son propriétaire. Un acte incompréhensible qui a bien failli lui coûter la vie.

Les refuges tels que MADRA sont à l’écoute des propriétaires d’animaux dans le besoin et leur proposent des solutions quand ils se trouvent dans une impasse. Toutefois, certaines personnes ne prennent même pas la peine de contacter les associations et abandonnent leur animal de façon cruelle.

MADRA / Facebook

Une scène désolante

Des touristes se promenaient dans la région de Ballinahinch lorsqu’ils ont repéré un chien attaché contre un arbre, rapportait l’Irish Independent. L’état de l’animal prouvait qu’il avait passé du temps sur place, car il était maigre et mal en point : « Woody est extrêmement mince, et il avait arraché l'écorce autour de l'arbre, creusant autour de lui aussi pour essayer de se libérer » partageait MADRA sur Facebook.

De plus, il avait été abandonné en dehors des sentiers, ce qui laissait peu de chances de le retrouver. Par chance, des randonneurs s’étaient quelque peu éloignés des chemins et avaient croisé sa route. Contrairement à son propriétaire, ils ne sont pas restés indifférents et ont signalé sa présence.

Un acte condamnable

Un sauveteur du MADRA, Gerard, l’a récupéré pour l’emmener au refuge. Sur place, le canidé était un peu confus, mais entre de bonnes mains. Il a été examiné par un vétérinaire et se repose suite à l’épreuve qu’il a endurée.

Partagé sur les réseaux sociaux, son récit a fait couler beaucoup d’encre. Les internautes étaient choqués par son abandon : « C'est absolument déplorable. Mon cœur est brisé pour le beau Woody [...] Les animaux sont jetés comme des déchets » écrivait une personne, « Pauvre chien, qu'est-ce qui ne va pas chez certains ? » commentait une autre. Beaucoup sont aussi persuadés que quelqu’un connaît son maître et implorent que des témoins se manifestent pour que celui-ci soit condamné.