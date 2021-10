TWiP, une application pratique qui recense les lieux accessibles et autorisés aux chiens

Envie de manger un morceau dans un restaurant, de faire les magasins ou encore de dormir à l'hôtel tout en étant accompagné de votre partenaire canin ? C'est désormais possible, grâce à l'application Travel With Pets (TWiP). Zoom sur cet outil innovant, créé pour faciliter la vie des propriétaires de chiens.

La présence d'un animal de compagnie est loin d'être autorisée dans tous les lieux publics. Difficile pour pléthore de familles d'emmener Médor lors de leurs voyages de courte ou de longue durée : trouver des sites appropriés constitue un véritable casse-tête.

Et si elles avaient la possibilité de consulter une liste de tous les endroits dits « dog friendly » ? C'est ce qu'Alicia Favre et Anthony Doroeux ont imaginé... puis mis en place. Comment ? En créant TWiP, une application gratuite et communautaire.

Cet hybride entre Mapstr et Tripadvisor met à disposition des utilisateurs une carte interactive, sur laquelle ils retrouvent des hébergements, des espaces de plein air, des commerces, des services et même des loisirs accessibles à leurs amis à fourrure. Plus de 500 lieux ont déjà été référencés en France métropolitaine, en Belgique, ainsi que sur l'île de la Réunion.

Voyager avec son chien n'a jamais été aussi facile !

En plus de découvrir les zones autorisant les animaux de compagnie ajoutées par les membres de la communauté, les possesseurs de chiens peuvent partager et noter les destinations déjà testées. En outre, pour s'y rendre en toute sérénité, rien de plus simple : il suffit de cliquer sur le bouton « Itinéraire ».

© Travel With Pets

Eau potable disponible ? Chiens catégorisés acceptés ? Laisse obligatoire ? Autant de questions auxquelles les filtres apporteront une réponse. Ces derniers permettent d'affiner les recherches et de connaître le niveau d'accessibilité de l'endroit choisi. Afin d'obtenir plus de renseignements ou réserver, les utilisateurs ont également la possibilité de téléphoner à leur futur hôte.

Adieu les contraintes et les mauvaises surprises ! Cette application s'avère du pain bénit pour les propriétaires désireux de partager bien plus qu'une simple balade quotidienne avec leur boule de poils préférée.

« Un outil pratique qui tient dans la poche »

Après avoir lancé une campagne de crowfunding fructueuse sur le site web Kiss Kiss Bank Bank en mai 2021, le duo d'innovateurs a entamé la création de TWiP.

« On voulait vraiment trouver un outil complet qui nous permettrait de ne plus avoir de mauvaise surprise lorsque l'on voyage avec notre chien Floki », a confié Anthony Doroeux. « On a donc imaginé un outil pratique qui tient dans la poche et qu'on puisse utiliser partout dans le monde ! »

La première version est disponible sur Android et iOS. Alors, ne faites plus attendre votre compagnon à 4 pattes, et partagez de nouvelles aventures ensemble en téléchargeant l'application sur votre smartphone !