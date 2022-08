« Tu es vraiment le roi de la maison ! » : Bérangère Lamboley nous dévoile la raison d'être de son entreprise

Les animaux représentent bien plus que des membres de la famille : ce sont les rois de la maison ! Leur amour pour nous est tellement fort et leur présence apporte une si grande valeur à notre vie quotidienne, que nous désirons plus que tout les rendre heureux. Bérangère Lamboley, « maman » attentionnée de 2 félins, a créé la marque Comme un Roi dans ce but. Woopets a posé quelques questions à la fondatrice de cette entreprise qui a de la patte et promeut le « pets at work ».

En quoi la marque Comme un Roi propose-t-elle un concept unique ? Comment se démarque-t-elle de ses concurrents ?

Croquettes, pâtées, friandises, cosmétiques, meubles, accessoires… notre marque couvre les principaux besoins du chat et du chien. Comme un Roi propose des produits haut de gamme, fabriqués en France et en Europe. C’est une jeune marque française, qui privilégie la production locale. Ainsi, le bilan carbone s’avère être plus respectueux de la planète. Cahier des charges, stylisme et compagnie sont travaillés depuis nos bureaux.

Le respect de la planète représente un enjeu phare pour votre équipe…

Exactement ! À 57 ans, j’ai beau être la plus âgée de l’équipe, je me sens très concernée par le changement climatique et l’avenir de la Terre. Depuis quelques années, nous observons les conséquences de ce dérèglement en France, mais des événements terribles se produisent aussi dans d’autres pays…

J’estime que lorsque nous aimons les animaux, nous aimons également les humains et la planète. Il s’agit d’un état d’esprit global.

Notre entreprise compte plusieurs jeunes qui se sentent concernés par ce phénomène, et se demandent ce qu’il se passera quand ils auront mon âge…

Pourquoi avoir choisi le nom « Comme un Roi » ?

J’ai fait carrière dans la grande distribution spécialisée. Quand j’ai quitté mon dernier poste, j'ai désiré me lancer dans l’entreprenariat. Je me suis rendu compte que le secteur animalier n’avait pas tellement évolué, à part au niveau de l’alimentation naturelle. Il y avait matière à proposer du haut de gamme (je précise que nos prix restent accessibles).

Partageant ma vie avec des animaux, j’ai toujours eu de la peine à trouver des produits locaux et d’excellente qualité. Un jour, alors que je travaillais sur le concept, j’ai observé l’un de mes chats, Hercule, étalé sur le tabouret de la cuisine avec les 4 pattes en l’air. Je lui ai dit : « Tu es vraiment le roi de la maison ! » C’est ainsi que le nom de la marque est né.

Votre expérience personnelle et vos chats vous ont fortement inspirée...

Comme de nombreux autres propriétaires d’animaux, je considère mes chats comme des membres à part entière de la famille. Je voulais leur offrir des produits de haute qualité pour préserver leur santé et leur bien-être.

Nos petits compagnons sont les rois de la maison, nous les adorons. Ils nous apportent un amour inconditionnel. Lorsque nous avons un coup de blues, il nous suffit d’une séance de « ronronthérapie » ou de « cynothérapie » pour nous sentir mieux.

Quelles valeurs vous tiennent à cœur ?

Le bien-être des animaux et le respect du vivant avant tout ! En tant qu’humains, nous devons respecter leur animalité, leur personnalité, ainsi que faire tout notre possible pour qu’ils restent en bonne santé et se sentent épanouis. Par exemple, nous refusons de prendre en photo des animaux ridiculisés par des costumes les mettant mal à l’aise.

Ensuite, notre société promeut la mixité et l’inclusion. Quels que soient l’âge et le sexe tout le monde a sa place et doit « avoir quelque chose dans le ventre ». Il faut montrer ce que l’on peut apporter à l’entreprise, ainsi qu’à la cause animale.

Cette année, l'équipe de Comme un Roi s'est vu décerner le Trophée Pet Friendly. Une récompense qui apparaît comme une évidence et fait plaisir !

Cela représentait effectivement une évidence pour le jury qui nous l’a décerné. Nous travaillons avec nos animaux, dont la majorité se révèlent être des chats. C’est amusant, car ils attirent notre attention en jouant avec nos carnets ou en se couchant sur nos claviers d’ordinateur. Ils nous font rire, tout en nous apaisant.

Les bienfaits de leur présence sur le lieu de travail ne sont plus à prouver. En outre, les animaux sont heureux d’être en compagnie de leurs adoptants. Au moins, ils ne restent pas seuls à la maison.

Qui sont ces animaux vous accompagnant au travail ?

Je vis avec Hercule et Hermès, des jumeaux Sacrés de Birmanie très affectueux, très sociables. Notre directeur commercial possède également un chat de cette race… qui travaille assidûment sur le clavier ! (Rires.) Il y a aussi la petite Neige, adoptée en refuge. Enfin, des chiens nous rendent visite de manière ponctuelle.

Afin de les accueillir parfaitement, nos bureaux contiennent des arbres à chat, des gamelles et autres accessoires utiles. Quand il fait beau, nous télétravaillons dans mon jardin. Les chats et les chiens qui déambulent à nos côtés sont chouchoutés !

Crédits photo : Comme un Roi.