Stryker, excellent chien policier, filmé dans une impressionnante course-poursuite avec un malfaiteur (vidéo)

Il faut être ambitieux pour vouloir échapper au flair Stryker ! Un individu soupçonné de vol s’y est tout de même risqué en s’enfonçant dans un bois après avoir été repéré par la police. En quelques secondes seulement, le canidé redoutable est parvenu à remonter jusqu’à lui.

Comme les autres chiens de la police du Queensland, en Australie, le vaillant quadrupède a bénéficié d’une formation de plusieurs semaines pour apprendre le métier. Il a reçu son diplôme et a commencé sa carrière en compagnie de son maître-chien.

Une mission pour Stryker

Depuis son affectation, Stryker est apparu en pleine action dans plusieurs vidéos relatant des interventions. La dernière en date retrace une course poursuite entre l’animal et un individu recherché par la police. Ce dernier, un homme de 25 ans, était suspecté d’avoir pénétré sur la propriété d’une personne, d’avoir agressé celle-ci, puis volé son véhicule pour s’enfuir.

La voiture en question, une Holden Commodore, a été localisée par les forces de l’ordre. Selon les informations rapportées par South Burnett, le conducteur roulait « dangereusement » d’une banlieue à une autre, puis a abandonné le véhicule pour continuer sa cavale à pied. C’était désormais à Stryker d’intervenir pour mettre fin à sa course effrénée.

Un chien policier intransigeant

Accompagné de son maître, l’animal a cavalé à vive allure dans le bois, reniflant la piste du malfaiteur. Il ne lui a pas fallu longtemps pour le retrouver et permettre à son maître de le neutraliser. L’homme n’avait aucune chance face au quadrupède déterminé à faire régner l’ordre. Il a été inculpé pour de nombreux faits en plus de l’agression et du vol de voiture.

C’est une nouvelle mission réussie pour Stryker, qui a encore prouvé qu'il était un ajout précieux au sein de l’équipe !