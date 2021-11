Réchauffement climatique : au Groenland les éleveurs de chiens de traineau s'inquiètent de leur disparition

Photo d'illustration

Il neige de moins en moins au Groenland, et cela inquiète fortement les éleveurs de chiens de traîneaux dans ce pays où l’activité constitue une grande tradition. Son avenir semble plus compromis que jamais, alors que les acteurs du secteur pointent du doigt le réchauffement climatique.

Pour les éleveurs de chiens de traîneaux groenlandais, les perspectives d’avenir sont assez sombres. L’un d’eux, établi dans l’Ouest de l’île, fait part de son inquiétude dans un reportage publié ce mardi 2 novembre sur le site de RTL. Pour l’homme en question, prénommé Flemming, l’identité du coupable ne fait aucun doute ; c’est le réchauffement climatique. Lui et ses semblables en observent et subissent les conséquences depuis des années, et la situation ne fait que s’aggraver.

Les chiens de traîneau de Flemming ont l’habitude de gambader sur la glace dès le début du mois d’octobre, mais ont dû se montrer très patients cette année. Il n’a, en effet, commencé à neiger qu’à la fin du mois du côté d’Ilulissat, ville de 4700 habitants située à 350 km au nord du cercle polaire et où il tient son élevage.



Illustration

La fin de la saison passée avait d’ailleurs été précoce en raison de la hausse des températures et l’accélération de la fonte des neiges qui en résultait. « Fin avril on a dû arrêter de les sortir, regrette-t-il. Le 24 avril, il faisait -15 degrés et le jour suivant il faisait +16. Ce n’est pas normal ».

La chaleur et l’inactivité, principales menaces

Dans de telles conditions, il était hors de question de faire faire le moindre effort physique aux canidés, ceux-ci supportant mal la chaleur. Privés d’activité, ils devaient ronger leur frein, comme ils l’ont fait jusqu’à ces derniers jours en attendant désespérément une météo plus favorable. Ce qui est évidemment nuisible pour le bien-être de ces chiens, qui ont un énorme besoin de courir et de se dépenser.



Illustration

A lire aussi : La joie d'un petit chien paralysé qui apprend à se déplacer grâce à un chariot

L’élevage de Chiens du Groenland et d’autres races de chiens de traîneaux est une tradition ancestrale dans ce pays aux 3 quarts recouvert de glace. En 20 ans, le Groenland a perdu la moitié de ses effectifs canins d’attelage, n’en comptant aujourd’hui que 15 000, d’après le site Guide to Greenland.

« Si les saisons continuent de raccourcir, qu’est-ce qu’on va devenir avec nos chiens ? », se demande Flemming, qui s’attend au pire pour ces animaux. : leur disparition pure et simple.