Quand l'amour triomphe du mal : une chienne battue et attachée sur un rond-point finit par voir le bout du tunnel

Le sauvetage de Shana, qui a eu lieu à la fin du mois de novembre 2021 en Martinique, prouve que l'union fait la force et que l'amour est plus fort que tout. Après avoir vécu l'horreur et frôlé la mort, la chienne a été prise en charge par 2 associations partenaires. Les bénévoles des Sauvetages de Laure & Lina, ainsi que d'Accro'Pattes & Moustaches, ont narré les tribulations de l'animal.

25 novembre 2021, 5h : la Martinique est victime de violences urbaines indescriptibles. Alors que la crise sociale sème le chaos sur les routes, Gisèle tente de passer l'un des nombreux ronds-points bloqués par des barrages et ravagés par des incendies. Des individus alcoolisés, armés et le visage enfoui sous des cagoules « rackettent » les automobilistes.

Mais la conductrice a les yeux rivés sur un élément bien précis, qui lui retourne l'estomac : une chienne est attachée au centre de la place circulaire. L'animal en détresse ne peut que pleurer et encaisser les giboulées de bouteilles qui s'abattent sur sa tête.

Face à cette scène d'une cruauté à donner la nausée, Gisèle supplie les bourreaux de lui céder leur victime. Malheureusement, cette prière engendre une salve d'insultes, de menaces et de coups sur la voiture. Effrayée, elle repart le cœur lourd. Le canidé passera la nuit entre les griffes lucifériennes de ses tortionnaires...

L'union fait la force

Le lendemain, vers 16h30 : Gisèle revient en force sur les lieux avec Goretti Cardoso, une habituée des sauvetages d'animaux sur l'île, malgré le danger qui les guettent. Les 2 femmes aperçoivent la martyre, réfugiée derrière des poubelles. Son arrière-train demeurant paralysé à cause des chaînes, elle ne se lève plus.

S'ensuivent des négociations avec les preneurs d'otage. Pour obtenir l'animal, il faut payer. Le vaillant duo décide de tenter le tout pour le tout. Ne dit-on pas que l'union fait la force ? Alors que Goretti discute et détourne l'attention des oppresseurs, Gisèle libère leur souffre-douleur de son supplice et le prend dans ses bras. Les héroïnes courent jusqu'à leur véhicule, où elles s'enferment, puis démarrent en trombe.

Le soir même, le rond-point brûlait... La suppliciée, qu'elles ont baptisée Shana, est enfin en sécurité.

Le triomphe de l'amour

Après avoir échappé de peu à la mort, Shana a passé un mois chez le vétérinaire. Le constat était glaçant : la chienne aurait également été frappée avec une barre de fer. Rotule déboitée, fractures éparpillées sur la hanche, la patiente a, pour ne rien arranger, souffert de dirofilariose, aussi connue sous le nom de maladie des vers du cœur.

Opérée et soignée pour ces divers maux, la petite battante a fait preuve d'une grande résilience : elle s'en est courageusement sortie. Tout au long des épreuves, elle a conservé sa force d'âme et sa gaieté. Mais le montant de la facture s'est avéré salé. Goretti et Gisèle ont assumé seules les frais vétérinaires, soit plus de 1 600 €.

Bientôt, leur protégée allait enfin voir le bout du tunnel...

Au début du mois de janvier 2022, l'association Les sauvetages de Laure & Lina a été sollicitée pour faire adopter Shana. Accro'Pattes & Moustaches a également été contactée, « car ensemble on est plus fort » ont confié les bénévoles à Woopets.

Cette nouvelle année a été synonyme de nouvelle aventure pour cette rescapée des enfers. En effet, un petit miracle s'est produit... Une femme, nommée Mélissa, a ressenti un véritable coup de foudre pour cette âme meurtrie.

Shana a survolé l'océan Atlantique, direction un horizon radieux ! Elle a ainsi rencontré sa famille pour la vie le 23 janvier. Bien qu'elle boite encore et doit subir une opération en urgence afin de retirer une broche lui occasionnant des douleurs, cet ange de la résurrection s'est parfaitement intégré au sein de son nouveau foyer.

La chienne a pris sa revanche sur le passé ; elle s'épanouit dans un cadre sécurisant et chaleureux. Les souffrances endurées semblent un lointain souvenir... Et son prénom prend aujourd'hui tout son sens : « Shana » signifie « Dieu fait grâce », et donc plus largement « amour » en hébreu.

A lire aussi : L'histoire de Jax et Marley est l'exemple même du lien incroyable pouvant unir un enfant et un chien

Pour aider l'association et la famille à financer l'opération chirurgicale, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse suivante en précisant l'objet : [email protected]

Crédits photo : Accro'Pattes & Moustaches