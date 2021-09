Pris de panique, un homme âgé oublie son chien attaché au crochet d'attelage de la voiture et le traîne sur 800 mètres

Dans le Tarn-et-Garonne, une association est intervenue pour sauver un chien qui avait été traîné derrière la voiture de son propriétaire sur plusieurs centaines de mètres. Blessé en plusieurs endroits, l’animal a été soigné dans une clinique vétérinaire et sera probablement retiré à son maître.

Une vidéo montrant un chien traîné derrière une voiture a scandalisé et ému de nombreux internautes. Elle avait été enregistrée à Montauban (82) le weekend dernier, comme le rapportait Midi Libre ce lundi 27 septembre.

C’est l’association Les 3 Dindes, qui dispose d’une ferme-refuge dans la proche commune de L'Honor-de-Cos, qui a diffusé la séquence sur Instagram. Samedi, sa présidente Lisa Fernandez avait été prévenue par un autre automobiliste témoin de la scène. Tout en filmant, ce dernier roulait juste derrière le véhicule en question et klaxonnait pour inciter le conducteur à s’arrêter et mettre un terme au supplice du pauvre canidé.

« Un cas complètement surréaliste »

Le chien à la robe blanche a été traîné sur le bitume sur environ 800 mètres. Il était attaché par sa laisse à la boule d’attelage de l’utilitaire. Lisa Fernandez parle d’un « cas complètement surréaliste », d’un acte « horrible » et « dégueulasse » dans la vidéo.

Nous tenons d’ailleurs à vous prévenir que les images sont particulièrement choquantes :

On peut y voir brièvement le chien appelé Bambi affalé sur le trottoir, totalement épuisé, sous le choc et les pattes ensanglantées. Emmené en clinique vétérinaire, il a dû être endormi plusieurs heures pour le nettoyage et le soin de ses plaies, dont certaines sont très profondes. Le vétérinaire attendra quelques jours avant de décider s’il faudra amputer le quadrupède de quelques-uns de ses doigts. Son menton et son poitrail sont également touchés.

Le propriétaire, un octogénaire « dépassé par sa vie »

Dans la même vidéo, Lisa Fernandez explique que, si l’acte est inexcusable, il semblerait que le propriétaire de Bambi n’ait pas agi sciemment. Elle le décrit comme un octogénaire qui « manque cruellement de discernement » et qui vit dans des conditions déplorables avec sa femme handicapée dont il s’occupe.

D’après la présidente des 3 Dindes, l’homme est « dépassé par sa vie », et lui et sa conjointe devraient être aidés par les services sociaux. Pour empêcher son chien de s’échapper, il avait l’habitude de l’attacher derrière sa voiture à l’arrêt, ce qui n’est évidemment à faire sous aucun prétexte.

D’ailleurs, il y avait une gamelle d’eau et une autre de nourriture près de l’endroit où le véhicule était stationné le jour de l’incident. Tout semble donc indiquer un oubli de la part du maître, qui avait démarré sa voiture sans se rendre compte que Bambi y était encore attaché. Un oubli aux lourdes conséquences pour le chien, qui reste la victime dans cette triste affaire.

Le pronostic vital de Bambi ne serait plus engagé

Lisa Fernandez effectuera les démarches auprès des autorités pour lui retirer Bambi, qu’il n’est clairement pas en mesure de garder, et le prendre en charge de manière définitive. D’après les informations fournies par le vétérinaire dimanche matin, le pronostic vital du chien ne serait plus engagé.

Hier lundi, Les 3 Dindes a posté une nouvelle photo de Bambi sur son compte Instagram, montrant l’animal couché dans son box et les pattes enveloppés dans des bandages. Lisa Fernandez promet de donner des nouvelles de son protégé.